Trump anunció la muerte del líder del Tren de Aragua en una operación militar conjunta con Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado temprano el asesinato de Héctor "el Niño" Guerrero, jefe del Tren de Aragua, el grupo narco que supuestamente produce y exporta drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Fue abatido "en una operación conjunta" entre militares norteamericanos y venezolanos, según advirtieron las autoridades de ambos países.

Después de meses de ataques contra supuestas narco lanchas en el Caribe durante 2025, cerca de la costa venezolana, las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están en plena profundización, después del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de tropas estadounidenses. El presidente Trump, como política disciplinadora con la región, acusó a varios países sudamericanos, entre ellos Venezuela, de avalar a grupos narcos para exportar drogas hacia Estados Unidos. En ese marco, hace pocas semanas calificó a algunas de estas presuntas organizaciones como "terroristas".

El mandatario hizo el anuncio del asesinato de Guerrero a través de su red social Truth Social, donde aseguró que el presunto jefe narco murió durante un "ataque cinético rápido y letal" ejecutado por el Comando Sur estadounidense. La operación, según indicó posteriormente el secretario de Defensa Pete Hegseth, fue desarrollada con apoyo de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Trump acompañó su mensaje con un video en el que se observa una gran explosión sobre una estructura de techo verde. "La operación fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien", afirmó el presidente estadounidense.

Por su parte, el gobierno venezolano confirmó que hubo intercambio de inteligencia y asistencia técnica especializada para concretar el operativo. En un comunicado oficial, el Ministerio de Comunicación de Venezuela señaló que "durante los enfrentamientos con integrantes de organizaciones criminales murió Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño' Guerrero".

Quién era Guerrero y qué expansión logró del Tren de Aragua

Guerrero fue señalado durante años como el cerebro detrás de la transformación del Tren de Aragua, una banda carcelaria surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, en una estructura criminal transnacional.

La organización llegó a controlar completamente ese penal, donde incluso funcionaban restaurantes, locales comerciales y una piscina. Sin embargo, cuando las autoridades venezolanas recuperaron el establecimiento en octubre de 2023, Guerrero logró escapar y permaneció prófugo desde entonces.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. Además, en diciembre pasado fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense de dirigir actividades terroristas dentro del territorio norteamericano. El entonces fiscal federal estadounidense Jay Clayton lo definió como el principal responsable de convertir al Tren de Aragua en una organización con alcance internacional y capacidad para operar en múltiples países de manera simultánea.

Las autoridades estadounidenses atribuyen al Tren de Aragua delitos como trata de personas, extorsión, secuestros, lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, distintos especialistas advirtieron que la magnitud real de la presencia de la banda en territorio estadounidense todavía genera debate.

El grupo criminal en la mira de Trump

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump convirtió al Tren de Aragua en uno de los principales objetivos de su política de seguridad regional. Su administración lo catalogó como organización terrorista y lanzó múltiples operativos contra presuntas estructuras vinculadas al grupo.