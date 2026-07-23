Paritaria de comercio: las cámaras acordaron una suba del 5,7% en tres tramos y una suma fija de $20.000

La paritaria de empleados de comercio acordó un aumento del 5,7% en tres tramos entre julio y septiembre de 2026 y el pago de una suma fija de $20.000, lo que impactará en los salarios del sector de manera progresiva. El acuerdo fue alcanzado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El incremento se aplicará sobre las escalas vigentes en tres etapas: julio, agosto y septiembre, por lo que el sueldo irá aumentando mes a mes hasta completar el total del 5,7% acordado.

Según trascendió, el aumento se calcula sobre el salario básico de cada categoría, lo que implica que el monto final varía según la función, la antigüedad y los adicionales que perciba cada trabajador. Es decir, el impacto será mayor en las categorías más altas —ya que el porcentaje se aplica sobre una base salarial más elevada— mientras que en los niveles iniciales la suba será menor en términos nominales.

A este esquema se suma un incremento fijo no remunerativo de $120.000 dividido en seis meses a partir de diciembre, que se abonará en el corto plazo como refuerzo del ingreso, independientemente de la categoría del trabajador. El esquema queda diagramado de la siguiente manera:

-$20.000 con los básicos del mes de diciembre de 2026.

-$20.000 con los básicos del mes de enero de 2027.

-$20.000 con los básicos del mes de febrero.

-$20.000 con los básicos del mes de marzo.

-$20.000 con los básicos del mes de abril.

-$20.000 con los básicos del mes de mayo.

A su vez, se pactó el otorgamiento de una asignación extraordinaria y por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, de $50.000 distribuida en dos pagos: $25.000 junto con el sueldo de julio y $25.000 con el de agosto. El nuevo esquema combina una mejora porcentual del salario con un ingreso adicional inmediato, lo que permite sostener el poder adquisitivo mientras se completa la aplicación total del aumento.