El cambio en Claude que hace a la Inteligencia Artificial más fácil que nunca

"Teach Claude a Skill" busca simplificar el proceso de entrenamiento del asistente.

Anthropic dio un paso que podría cambiar la forma en que las personas interactúan con la inteligencia artificial. La compañía comenzó a implementar una nueva función para Claude que deja de depender de los tradicionales prompts escritos y apuesta por un método mucho más intuitivo: enseñarle nuevas habilidades mediante grabaciones de pantalla y explicaciones por voz.

La novedad, llamada "Teach Claude a Skill", ya está disponible en Claude Cowork y busca simplificar el proceso de entrenamiento del asistente. En lugar de redactar largas instrucciones para que la IA entienda una tarea, los usuarios pueden realizar la acción directamente en su computadora mientras graban la pantalla y describen con su voz cada paso. De esa manera, Claude analiza el procedimiento y aprende a repetirlo cuando sea necesario.

Cómo funciona la nueva herramienta de Claude

El objetivo de esta función es reemplazar, en muchos casos, los complejos prompts por una experiencia mucho más natural. El usuario simplemente inicia una grabación, ejecuta la tarea que quiere enseñar y va explicando qué está haciendo. Una vez finalizado el proceso, Claude procesa tanto el video como el audio para convertir esa demostración en una habilidad que podrá utilizar más adelante.

Este enfoque permite transmitir procedimientos difíciles de describir únicamente con texto. Además, reduce la necesidad de dominar técnicas de ingeniería de prompts, una barrera que todavía complica el uso de la inteligencia artificial para muchas personas.

El objetivo de esta función es reemplazar los prompts por una experiencia mucho más natural.

Un cambio importante para el futuro de la IA

Con esta propuesta, Anthropic busca que la interacción con Claude sea más parecida a enseñarle una tarea a otra persona que a escribir instrucciones detalladas para un sistema informático. La empresa considera que este método puede hacer que la IA resulte más útil en entornos laborales y colaborativos, especialmente cuando se trata de procesos complejos o repetitivos.

La función se integra en Claude Cowork y representa un nuevo paso en la evolución de los asistentes basados en inteligencia artificial. En lugar de depender exclusivamente de comandos escritos, los usuarios podrán mostrarle a Claude cómo hacer un trabajo, acelerando el aprendizaje del modelo y simplificando la creación de nuevas capacidades.

Si esta modalidad logra una adopción masiva, los prompts podrían dejar de ser el principal lenguaje de comunicación con la IA y dar lugar a una interacción mucho más visual, práctica y accesible para cualquier usuario.