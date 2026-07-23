La medida se dispuso para resguardar la seguridad de los visitantes.

El Circuito Garganta del Diablo de la provincia de Misiones fue cerrado por el aumento del caudal del río Iguazú producto de las intensas precipitaciones que tuvieron lugar en el lado de Brasil, según informó la Administración de Parques Nacionales, y aclararon que los circuitos Superior e Inferior siguen habilitados.

Los medios locales indicaron que cuando iniciaron las tareas para cerrar el pase, el río registraba un caudal de 2700 metros cúbicos por segundo e incluso llegó a superar los 9000 metros cúbicos por segundo durante la evolución de la crecida. La medida se dispuso para resguardar la seguridad de los visitantes.

Este jueves el caudal fue de más de 8500 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a más de 8 millones de litros de agua precipitándose cada segundo sobre las Cataratas. La crecida comenzó a sentirse a las 15 del miércoles y hacia las 21 había aumentado de manera gradual, pero se aceleró durante la madrugada de hoy.

Desde Iguazú Argentina indicaron que el sector permanecerá inhabilitado mientras sigan las condiciones actuales del río. Además, realizan monitoreos de las condiciones para evaluar la futura reapertura. Por el momento, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo visitantes en los circuitos Superior e Inferior.

Las medidas de prevención

Apenas se detectó la crecida, los operarios y el personal técnico de la empresa Iguazú Argentina, junto a los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales, activaron los protocolos de seguridad ante el repentino aumento del caudal del río Iguazú. Esto los obligó a clausurar temporalmente el acceso a las pasarelas que conducen al salto más emblemático del destino misionero. A los turistas se les recomendó no intentar acceder a sectores cerrados ni acercarse a zonas restringidas, así como también cumplir las indicaciones brindadas por el personal del Parque Nacional.

La situación no es ajena al fenómeno meteorológico de El Niño, que comenzó a manifestarse con fuerza en las altas cuencas del territorio brasileño que impactó directamente en territorio argentino. Por ello, los encargados del área Cataratas realizan un seguimiento constante de los registros aguas arriba para anticipar el comportamiento del río.

Carol Da Rosa, gerente general de Iguazú Argentina, describió la velocidad con la que cambió el escenario hídrico: "Todos los puntos de control que están sobre el cauce del río Iguazú en Brasil empezaron a tener incrementos y el día de ayer se incrementó con mucha velocidad en muy poco margen de tiempo”. Asimismo, Da Rosa llevó tranquilidad a los visitantes respecto de la estructura del paseo: “Nuestras pasarelas están preparadas para esto, fueron diseñadas para este territorio considerando las cuestiones que tienen que ver con nuestro Parque”.