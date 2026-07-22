Uno por uno: los cuatro cambios claves en la ley de inocencia fiscal que el gobierno de Milei quiere modificar

La Ley de Inocencia Fiscal II apunta a que “los ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo"

La nueva versión de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal" incorporará cuatro cambios claves con respecto a la normativa original sancionada en febrero del 2025. Con esta iniciativa, el Gobierno nacional apunta a movilizar los ahorros en dólares que se encuentran fuera del circuito formal.

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el jueves se enviará una versión al Congreso y sostuvo que la medida apunta a formalizar "sin ninguna penalidad de ningún tipo". La ley original entró en vigencia en enero de este año, pero no consiguió convencer a la mayoría de los argentinos para que saquen sus dólares del colchón.

La Ley de Inocencia Fiscal II apunta a que “los ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo" y así, finalmente, favorecer la inyección de "los dólares en el colchón" en el sistema bancario.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal?

El primero de los cambios a los que apunta la nueva ley es eliminar las barreras de ingreso al régimen. Esto implica que se podrán adherir todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, sin límites de ingresos ni patrimonio.

De esta manera, los grandes contribuyentes podrán acceder solo a la modalidad simplificada a los fines prácticos de que el fisco les pre-liquide el impuesto y para efectuar el pago, aunque no gozarán de las presunciones, efectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

El segundo de los cambios es la incorporación de un umbral mínimo para perder la presunción de exactitud. A la diferencia determinada por ARCA que supere el 15% de lo declarado, esa diferencia deberá superar los $5 millones, lo que equivale al 5% del monto de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria. En caso de no alcanzar el monto, se mantiene la presunción de exactitud.

Además, el tercer cambio habilita la rectificación sin perder los beneficios. Si ARCA detecta una diferencia significativa, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia más intereses dentro de los 15 días hábiles desde la notificación. Si lo hace, conservará los beneficios del régimen.

Y, finalmente, el último cambio crea un mecanismo de reintegro acelerado. Esto significa que si el contribuyente pagó el ajuste para mantener los beneficios y luego la Justicia revierte la impugnación de ARCA, el nuevo cambio permitirá restablecer la presunción de exactitud y que ARCA deberá devolver lo abonado con intereses dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles.

¿Quiénes pueden acceder a la Ley de Inocencia Fiscal?

Con su entrada en vigencia en enero de este año, la Ley de Inocencia Fiscal permite adherir al régimen a quienes posean:

Ingresos totales de hasta $ 1.000 millones anuales.

Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los tres años fiscales anteriores, sin acumular los montos entre años.