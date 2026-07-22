Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles 22 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
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¡Dos chances de pegarle al gordo! Descubrí cómo La Segunda te duplica la emoción esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, miércoles 22 de julio, se juega una nueva fecha del Quini 6 y la emoción está al palo. Pero ojo, porque hay un truquito que muchos pasan por alto: cuando cargás tu boleta con seis números, esos mismos numeritos juegan automáticamente en el sorteo Tradicional. Ahora, la pregunta del millón: ¿sabías que por un costo extra mínimo podés sumar esos mismos números a La Segunda? Así es, te llevás una nueva chance independiente de ganar un pozo millonario. Es como tener dos flechas para el mismo blanco. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs – no te lo pierdas. Dejanos en los comentarios tu pálpito, ¿con qué número soñás esta noche?
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¡Hoy se define la suerte! Tradicional y La Segunda: la jugada que te puede dar dos pozos millonarios
¿Sabías que con una sola jugada podés ganar dos veces?
Así como lo escuchás. Cuando comprás tu numerito para el Quini 6, automáticamente estás participando del sorteo Tradicional. Pero si sumás un extra (una monedita nomás), esos mismos números entran también en La Segunda. ¡Otra oportunidad de quedarte con un pozo millonario independiente! Es como tener dos gallos en una misma riña. Así que no te duermas: esta noche, a las 21:15, arranca el sorteo. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo acá abajo y cruzá los dedos.