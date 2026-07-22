Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles 22 de julio

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche, miércoles 22 de julio, se juega una nueva fecha del Quini 6 y la emoción está al palo. Pero ojo, porque hay un truquito que muchos pasan por alto: cuando cargás tu boleta con seis números, esos mismos numeritos juegan automáticamente en el sorteo Tradicional. Ahora, la pregunta del millón: ¿sabías que por un costo extra mínimo podés sumar esos mismos números a La Segunda? Así es, te llevás una nueva chance independiente de ganar un pozo millonario. Es como tener dos flechas para el mismo blanco. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs – no te lo pierdas. Dejanos en los comentarios tu pálpito, ¿con qué número soñás esta noche?