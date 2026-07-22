Desesperado por los dólares bajo el colchón, el Gobierno lanzó otra ley para blanquear

Luego que la ley de Inocencia Fiscal original, en vigencia desde enero pasado, no consiguiera convencer a los argentinos a sacar sus dólares del colchón, el gobierno de Javier Milei anunció que este jueves enviará al Congreso otro proyecto -al que bautizó como ley Inocencia Fiscal 2- que eliminará los topes para que grandes contribuyentes puedan blanquear capital no declarado y así, finalmente, favorecer la inyección de "los dólares en el colchón" en el sistema bancario.

"A nivel país no nos sirve que los tengamos los dólares bajo el colchón. Necesitamos crecer. Necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Vamos a recaudar más formalizando la economía y creciendo", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar la iniciativa.

Durante su discurso, el ministro remarcó que el nuevo proyecto tendrá "pequeños cambios pero muy importantes" y remarcó que "el espíritu de la ley actual no cambia en nada".

"El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra e dólares, e incluso penado, que ahora puedan ser formalizados en el sistema bancario, sin ninguna penalidad", agregó Caputo.

Según dijo Caputo, el Banco Central estima que existen 160 mil millones de dólares "debajo del colchón" de los argentinos y son esos ahorros los que este proyecto busca "formalizar" en el sistema. "Queremos que haya mayor inversión. Necesitamos que el ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente y eso genere mayores recursos", añadió.

Luego de la presentación del ministro, la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal, detalló las principales cuatro modificaciones del proyecto que el oficialismo enviará al Congreso. "Estos cuatro cambios sustanciales apuntan a robustecer la seguridad jurídica del régimen y a brindar la confianza suficiente para que los ciudadanos se animen a ingresar", indicó.

Cuáles son los cambios