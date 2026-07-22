Vestirse bien después de los 50: las cinco prendas claves para tener este invierno 2026

Vestirse bien después de los 50: las cinco prendas en tendencia para tener este invierno 2026 (Foto: Pinterest)

La moda no tiene reglas y a cualquier edad se puede vestir bien, la clave está en encontrar prendas atemporales que sirvan para distintas épocas y saber combinarlas. Desde tapados, blazers estructurados y camisas clásicas, hay ciertos ítems que siempre son tendencia y que deberías tener en tu placard.

Las cinco prendas en tendencia que te van a servir para varios inviernos

Después de los 50 años, la única regla que aplica a la hora de vestirse es utilizar algo cómodo, elegante y con un toque de modernidad sin caer en lo descartable. Sin embargo, sin importar la etapa de la vida en la que te encuentres, hay prendas que se vuelven las infalibles del invierno porque combinan estilo, comodidad y versatilidad.

Se trata de ropa que no pasa de moda y sirve para armar looks elegantes como más casuales. Así, a la hora de aprovechar las próximas rebajas de temporada, es clave tener en cuenta que podés comprar:

Vestido negro clásico

Pantalón sastrero recto o levemente entallado.

Blazer estructurado

Camisa blanca de algodón.

Tapado de paño en algún tono neutro.

La clave está en elegir prendas básicas y en colores neutros que sirvan en próximas temporadas (Foto: Pinterest)

Además de ser prendas que sirven como comodín y pueden usarse como la base de distintos looks, son ítems que suelen sacarte del apuro y ser útiles temporada tras temporada. La clave es tenerlos en colores neutros o que no pasen de moda.

Los colores básicos que podés sumar a tu ropero

Los grandes aliados atemporales son los colores neutros, como el negro, blanco, camel, gris o blanco. Sin embargo, también se pueden elegir otros más interesantes como el bordó, azul marino, verde inglés y, ahora en tendencia, el chocolate.

Además, a la hora de elegir prendas, es clave analizar sus géneros y texturas. Ropa de lino, lana fina o el algodón de calidad suelen ser las claves, ya que por su caída natural y calidad suman elegancia y sofisticación a cualquier look. Además, a la hora de combinar, se pueden mezclar con otras texturas sin que queden atadas a una tendencia efímera.