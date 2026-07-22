Aumento para empleados bancarios: cuánto cobran en agosto 2026

Cuánto cobra un bancario confirmado

La Asociación Bancaria confirmó una nueva actualización salarial para los trabajadores del sector financiero, en el marco del acuerdo paritario que ajusta los sueldos de manera mensual de acuerdo con la inflación. Con el incremento correspondiente a junio, que impacta en las liquidaciones posteriores, el salario inicial de un empleado bancario supera los $2,48 millones, mientras el gremio ya anticipó que los haberes de julio y agosto volverán a actualizarse siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El acuerdo fue alcanzado entre el sindicato que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresarias, y comprende todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

¿Cuánto cobra un empleado bancario en agosto de 2026?

Con el último aumento del 1,9%, el salario inicial quedó conformado de la siguiente manera:

Salario básico inicial: $2.412.128,22.

$2.412.128,22. Participación en las ganancias (ROE): $69.727,10.

$69.727,10. Salario inicial total: $2.481.855,32.

De esta manera, un trabajador que ingresa a la actividad bancaria percibe un ingreso mensual superior a los $2,48 millones, sin considerar adicionales particulares como antigüedad, horas extras u otros conceptos previstos en los convenios colectivos.

Salarios confirmados en agosto

La paritaria también fijó el monto correspondiente al Día del Bancario, que quedó establecido en $2.150.328,87. Se trata de un pago extraordinario que se liquida una vez al año y cuyo importe podrá actualizarse en futuras revisiones salariales, de acuerdo con la evolución de la inflación.

Cuánto cobra un bancario en agosto

Cómo sigue la paritaria bancaria de los bancarios

La Asociación Bancaria informó que durante julio y agosto continuará vigente el mecanismo de actualización mensual por inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios.

Según el acuerdo firmado con las cámaras empresarias, las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de septiembre para negociar las próximas recomposiciones salariales.

Con este esquema, el sector bancario acumuló durante el primer semestre un incremento del 16,8%, en línea con la inflación registrada en ese período, manteniendo la política de ajustes mensuales vinculados al IPC publicado por el INDEC.

Qué tengo que estudiar para ser bancario

Si querés trabajar como empleado bancario en Argentina, no existe una carrera obligatoria, pero sí hay estudios y conocimientos que aumentan mucho las posibilidades de ingresar.

Carreras universitarias (las más buscadas)

Administración de Empresas.

Contador Público.

Economía.

Finanzas.

Comercialización/Marketing.

Comercio Internacional.

Actuario.

Sistemas o Ingeniería (para áreas tecnológicas).

También toman estudiantes avanzados, no siempre es necesario estar recibido.

Qué conocimientos piden