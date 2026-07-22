Cerró una cafetería a un año de abrir.

Un empresario gastronómico apostó por abrir una cafetería en el Conurbano pese a la crisis económica que generó Javier Milei y, pese al esfuerzo, el local duró apenas un año abierto y tienen que rematar todo.

El café Forza, ubicado en el polo gastronómico de Lanús Este, bajó definitivamente sus persianas. El local cerró el pasado 11 de julio y ahora todo su mobiliario y equipamiento será vendido mediante un remate online, reflejando las dificultades que atraviesa el sector gastronómico.

El emprendimiento funcionaba sobre la calle Ituzaingó al 1500 y su propietario, Juan, comunicó el cierre a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido durante el tiempo que permaneció abierto. "Hay sueños que nacen para quedarse... y otros que, aunque un día se apaguen, dejan una huella para toda la vida. Hoy me toca despedirme de Forza", escribió el emprendedor al anunciar el final del proyecto.

En la misma publicación destacó el apoyo de los clientes que acompañaron al negocio desde sus comienzos. "No encuentro palabras para agradecer a cada persona que creyó, que acompañó, que eligió este lugar una y otra vez y me hizo sentir que el esfuerzo valía la pena. Cada café servido, cada charla y cada sonrisa quedan para siempre en mi corazón", expresó.

El dolor de cerrar en medio de la crisis

El mensaje concluyó con una reflexión sobre el esfuerzo realizado para sostener el emprendimiento. "Me voy con el alma rota, pero con la conciencia tranquila. Di todo lo que tenía, incluso cuando ya no quedaba nada. Gracias, Forza, por enseñarme que un sueño nunca fracasa cuando se vivió con el corazón. No es un adiós, es un hasta pronto", señaló.

Tras el cierre, comenzaron a difundirse los avisos del remate online de las máquinas, muebles y demás elementos utilizados en el café, una alternativa habitual para recuperar parte de la inversión y que, al mismo tiempo, permite a otros emprendedores equipar nuevos negocios a menor costo.

La situación de Forza se suma a una serie de cierres registrados en los sectores gastronómico y comercial, en un contexto marcado por la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Si bien el último informe del INDEC mostró que la inflación de junio fue del 1,9%, distintos rubros vinculados al funcionamiento de los comercios continuaron registrando fuertes aumentos. Entre ellos se destacan los gastos asociados a alquileres, servicios e insumos, que impulsaron incrementos del 4,3% en el rubro Recreación y del 1,6% en Restaurantes y Hoteles, encareciendo la actividad de bares, cafeterías y restaurantes.