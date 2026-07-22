Paritarias Farmacéuticos: cuánto cobran de sueldo básico en agosto y septiembre 2026

Qué acordaron los farmaceúticos en paritarias

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una nueva paritaria para el tercer trimestre de 2026 y acordó una actualización salarial para los farmacéuticos y bioquímicos comprendidos en sus convenios colectivos. Como resultado, el sueldo básico continuará aumentando durante agosto y septiembre, hasta superar los $4 millones mensuales.

El acuerdo fue suscripto entre el gremio y las cámaras empresarias con las que mantiene convenios colectivos de trabajo, y alcanza a los profesionales que se desempeñan como directores técnicos de farmacias, droguerías y laboratorios.

¿Cuánto cobra un farmacéutico en agosto y septiembre de 2026?

De acuerdo con la nueva escala salarial, los sueldos básicos serán los siguientes:

Julio 2026: $3.915.000.

$3.915.000. Agosto 2026: $3.990.000.

$3.990.000. Septiembre 2026: $4.065.000.

De esta manera, el salario básico de los farmacéuticos alcanzados por el acuerdo superará los $4 millones mensuales desde septiembre.

Además del salario básico, los trabajadores comprendidos en los convenios del SAFYB perciben distintos adicionales previstos en la negociación colectiva. Entre ellos se encuentran los adicionales por:

Competencia.

Gestión.

Permanencia.

Según informó el sindicato, estos conceptos representan aproximadamente un 30% adicional sobre el sueldo básico, por lo que la remuneración final puede superar ampliamente los valores establecidos en la escala.

Salarios de farmaceúticos con aumento

Salarios de farmaceúticos con aumento: a quiénes alcanza

La actualización salarial beneficia exclusivamente a los trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos que se encuentran comprendidos en los siguientes convenios colectivos:

CCT 691/14.

CCT 707/15.

CCT 794/22.

CCT 795/22.

Desde el gremio señalaron que el convenio 794/22, firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica, continúa sumando adhesiones debido a las mejores condiciones salariales y laborales que ofrece para los profesionales del sector.

Farmaceúticos: el salario que cobran

El acuerdo fija las remuneraciones correspondientes al tercer trimestre de 2026, mientras el sindicato continuará monitoreando la evolución de la inflación y del poder adquisitivo para evaluar futuras revisiones paritarias durante los próximos meses.

Farmacéuticos proponen que el Plan Remediar entregue medicamentos a través de las farmacias

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) propuso modificar el funcionamiento del Plan Remediar para que los medicamentos gratuitos destinados a personas sin cobertura médica sean entregados directamente en las farmacias, en medio de la reducción de la cobertura y del presupuesto asignado al programa.

La iniciativa surge luego de que un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), dependiente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), advirtiera que la canasta de medicamentos del Plan Remediar podría reducirse a una quinta parte de la que tenía hace dos años.

De acuerdo con el estudio, durante 2026 el Gobierno nacional destinó al programa $36.054 millones, lo que representa una caída real del 72% respecto de la ejecución registrada en 2023, según datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación.

Frente a este escenario, el secretario general del SAFYB, Marcelo Peretta, planteó que el Estado continúe financiando el programa, pero que la distribución de los medicamentos se realice a través de la red de más de 12.000 farmacias del país. "La solución al Plan Remediar es pasarlo a las 12.000 farmacias. El médico receta con un formulario de Remediar al paciente sin obra social ni prepaga, y en lugar de retirar el medicamento en un centro de salud, lo hace en una farmacia. El farmacéutico entrega el medicamento sin cargo, retiene la receta y luego el Estado reintegra ese importe", explicó Peretta.

Desde el sindicato sostienen que este esquema permitiría mejorar la trazabilidad de los medicamentos, garantizar la entrega en tiempo y forma y aprovechar una estructura ya instalada, evitando la necesidad de mantener un sistema paralelo de distribución.