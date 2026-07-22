Solo para jubilados: el recorrido para conocer la historia de la avenida más icónica de la ciudad de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires es una de las más lindas del mundo, pero además reúne grandes historias y joyas arquitectónicas, entre ellas la Avenida de Mayo con sus locales icónicos. Los jubilados y pensionados porteños pueden conocer a fondo su historia y secretos en una charla especial y completamente gratis en la Casa de la Cultura.

Pase cultural para jubilados: cómo ser parte del ciclo de historias de la ciudad de Buenos Aires

La charla será este jueves 23 de julio desde las 18 hs en el salón dorado de Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). La propuesta invita a conocer la historia de la primera avenida porteña, que fue el gran proyecto urbano que inauguró la modernidad en Buenos Aires se convirtió en un modelo de renovación urbana.

El evento estará a cargo de Leonel Contreras y recorrerá la historia de la inauguración de la avenida en 1894 hasta la actualidad, para descubrir no solo como nación, sino también su arquitectura, sus cafés, sus instituciones y los protagonistas que la transformaron en un escenario privilegiado de la vida política, social y cultural argentina.



La actividad es completamente gratis, pero tiene cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse en el formulario online, donde se deben completar los datos. Por dudas o consultas se puede escribir a [email protected].

Cómo funciona el Pase Cultural: dónde hay descuentos

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad para las personas que residen en el territorio de CABA y tienen más de 60 años. El objetivo es facilitar las actividades artísticas y culturales a los jubilados y pensionados.