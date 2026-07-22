Papelón de Jonatan Viale en vivo: intentó defender a Argentina pero atacó a México por "complejo de inferioridad"

El ataque de Jonatan Viale a México.

En su editorial al aire por Radio Rivadavia, el periodista ultra oficialista Jonatan Viale analizó la corriente que calificó como "profundamente antiargentina" y que, según planteó, no se sabe "con precisión de dónde viene". El conductor preferido de Javier Milei conectó las críticas del actor Samuel L. Jackson con las de la congresista demócrata Jasmine Crockett en medio de la escalada de cuestionamientos que siguió a la final del Mundial 2026. Pero, al intentar defender al país, el periodista eligió atacar a México.

Al abordar los cuestionamientos que recibe el país desde el ámbito deportivo, Viale minimizó los cruces futbolísticos regionales y argumentó que "se entiende que hay como un complejo de inferioridad de México", recordando los choques en torneos globales: "Los dejamos afuera en 2022, en 2010, en 2006 con el gol de Maxi... Nada, cosas que pasan en el fútbol".

Durante la transmisión, Viale se preguntó abiertamente sobre el origen y la naturaleza de las descalificaciones recurrentes hacia el país: "¿Es genuina? ¿Tanta bronca nos tienen? ¿Es impulsada? ¿Está organizada? ¿Es rentada? ¿Está promovida? ¿Hay plata detrás? Yo no sé...".

Los jugadores de la Selección Argentina durante el himno en la final del Mundial.

El conductor buscó así poner en discusión si la ola de críticas contra la Argentina, que se profundizó tras la derrota de la Selección ante España por 1 a 0 en la final disputada en Nueva Jersey, responde a un fenómeno espontáneo o a una operación con intereses concretos detrás.

Sin embargo, remarcó que el problema escala cuando los señalamientos provienen de figuras de otros ámbitos: "Después llega un cuarto ataque contra Argentina, que es el actor Samuel L. Jackson. Buen actor, ¿no? Creo que es un actor muy groso. Y el tipo dice: 'Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista'".

La publicación a la que hizo referencia Viale se originó en un posteo de la organización SEC Black Alumni Network, que Jackson replicó en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial de su personaje de Django sin cadenas vistiendo la camiseta albiceleste. El mensaje original pedía a la comunidad negra que no alentara a la Selección en la final.

La escalada hacia el Congreso de Estados Unidos

Finalmente, el periodista enfatizó cómo esta narrativa cobra fuerza mediática y política en el exterior, advirtiendo que la postura del actor hollywoodense no es aislada, sino que "se pliega a la congresista americana Jasmine Crockett" en una escalada de críticas hacia la Argentina.

La legisladora demócrata por Texas protagonizó su propio episodio polémico durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos centrada en el Instituto Smithsonian. Cuando le preguntó al historiador de Yale David Blight por qué, a su entender, gran parte del mundo estaba "en contra de Argentina", el académico respondió que se debía a que España "tenía mejor equipo". Crockett se rió y remató: "También hay una historia racista vinculada a Argentina".

Ese comentario se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo institucional a una ofensiva que, hasta entonces, se había desarrollado casi exclusivamente en redes sociales y en el ámbito del espectáculo. Cabe recordar que Argentina abolió la esclavitud en 1813 con la Ley de Vientre Libre y de manera definitiva con la sanción de la Constitución de 1853, antes que gran parte del continente americano.

Una lista que crece con figuras internacionales

La embestida contra el país no se agotó en Jackson y Crockett. En los días posteriores a la final del Mundial 2026, otras celebridades internacionales sumaron mensajes críticos hacia la Argentina, entre ellas Javier Bardem, Mia Khalifa, Rosalía, Niall Horan, Patti Smith y Pedro Pascal, en muchos casos con contenidos que incluyeron información falsa sobre la historia social del país.

Ese patrón es justamente el que Viale intentó poner bajo la lupa en su editorial: una sucesión de señalamientos que, según planteó, exceden lo anecdótico y empiezan a mostrar una coordinación que todavía no tiene una explicación clara. La pregunta que dejó flotando el conductor —sobre si hay financiamiento u organización detrás de esta "moda"— quedó abierta, en un contexto donde la propia dinámica de viralización de estos mensajes, replicados por figuras de distintos ámbitos en un lapso de pocos días, alimenta las sospechas que él mismo planteó al aire.