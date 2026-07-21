El Chelsea ficha a Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, en operación que bate récord británico

FOTO DE ARCHIVO: UEFA Europa League - Final - SC Freiburg contra Aston Villa

​El Chelsea fichó al internacional inglés Morgan Rogers, procedente del ‌Aston Villa, ‌informaron el martes los clubes de la Premier League, y la prensa local reportó que el traspaso se selló por 117 millones de libras (157 millones ​de dólares), ⁠un récord para un ‌jugador británico.

Ninguno de los ⁠dos clubes ha revelado ⁠los detalles financieros de la operación, pero Sky Sports dijo que ⁠superaría la cifra de ​hasta 116 millones de ‌libras que, según ‌se ha publicado, pagó el ⁠Manchester City al Nottingham Forest por el centrocampista Elliot Anderson a principios de este ​mes.

Rogers estará ‌ligado a Chelsea hasta 2033.

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El fichaje más caro anterior del Chelsea fue el del centrocampista ecuatoriano Moisés ⁠Caicedo, que llegó procedente del Brighton & Hove Albion por 115 millones de libras en 2023.

"Estoy muy emocionado", dijo Rogers en un comunicado del club. "Para mí, el Chelsea ‌es el club más grande de Londres y un club al que siempre he admirado desde que era niño".

"Estoy muy ilusionado con ‌el proyecto del nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y ‌con el ⁠rumbo que está tomando el club. Por eso ​estoy aquí".

Con información de Reuters