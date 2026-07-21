El Chelsea ficha a Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, en operación que bate récord británico

El Chelsea fichó al internacional inglés Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, informaron el martes los clubes de la Premier League, y la prensa local reportó que el traspaso se selló por 117 millones de libras (157 millones de dólares), un récord para un jugador británico.
Ninguno de los dos clubes ha revelado los detalles financieros de la operación, pero Sky Sports dijo que superaría la cifra de hasta 116 millones de libras que, según se ha publicado, pagó el Manchester City al Nottingham Forest por el centrocampista Elliot Anderson a principios de este mes.
Rogers estará ligado a Chelsea hasta 2033.
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El fichaje más caro anterior del Chelsea fue el del centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, que llegó procedente del Brighton & Hove Albion por 115 millones de libras en 2023.
"Estoy muy emocionado", dijo Rogers en un comunicado del club. "Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club al que siempre he admirado desde que era niño".
"Estoy muy ilusionado con el proyecto del nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con el rumbo que está tomando el club. Por eso estoy aquí".
Con información de Reuters