Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en julio 2026: el salario por día y por hora

Cuánto cobra un cuidador de adulto en agosto

Las niñeras y cuidadores de adultos comprendidos en el Régimen de Casas Particulares perciben en julio de 2026 una nueva actualización salarial, luego de la aplicación del último tramo del aumento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Además del incremento porcentual, desde este mes se incorporó al salario básico la totalidad de las sumas no remunerativas previstas en acuerdos anteriores.

La categoría Asistencia y Cuidado de Personas, que incluye a niñeras, cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad, cuenta con valores mínimos por hora y por mes que varían según la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Cuánto cobran una niñera y un cuidador de adultos por hora

La escala salarial vigente para julio de 2026 establece los siguientes valores mínimos:

Con retiro

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 mensuales.

Sin retiro

$4.295,26 por hora.

$541.255,35 mensuales.

Estos montos representan el piso salarial obligatorio para los empleadores, aunque en muchos casos las remuneraciones pueden ser superiores de acuerdo con la experiencia, la cantidad de horas trabajadas o la zona donde se presta el servicio.

Niñeras y cuidadoras de adulto: cuánto cobran por día

Si la contratación es por jornada, el ingreso diario dependerá de la cantidad de horas trabajadas.

Tomando como referencia una jornada de ocho horas, el salario mínimo es de aproximadamente:

Con retiro: $30.897,44 por día.

$30.897,44 por día. Sin retiro: $34.362,08 por día.

Estos valores son orientativos y pueden incrementarse si corresponden horas extras, trabajo durante fines de semana o feriados.

Salarios con aumento en agosto

La categoría Asistencia y Cuidado de Personas incluye a quienes realizan tareas de acompañamiento y cuidado de:

Niños.

Adultos mayores.

Personas con discapacidad.

Personas que requieren asistencia cotidiana.

Estas funciones no comprenden prestaciones médicas ni tareas terapéuticas, sino actividades vinculadas al cuidado, acompañamiento y apoyo en la vida diaria.

Cuánto cobra una niñera en agosto

Niñeras y cuidadoras de adulto agosto: qué adicionales pueden aumentar el salario

Además del salario básico, la legislación prevé distintos adicionales que incrementan la remuneración:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador.

1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador. Zona desfavorable: adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Horas extras: recargo del 50% en días hábiles y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Derechos laborales

Las niñeras y cuidadores registrados también tienen derecho a:

Aguinaldo (SAC).

Vacaciones pagas.

Obra social.

Aportes jubilatorios.

Licencias por enfermedad, maternidad, matrimonio y fallecimiento de familiar.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan formalizar la relación laboral, ya que el trabajo registrado garantiza la cobertura de estos derechos y evita sanciones para el empleador.