Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en junio 2026: el salario por día y por hora

Cuánto cobran las niñeras en junio con aumento

Las niñeras y cuidadores de adultos mayores cuentan con una escala salarial mínima establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), independientemente de los acuerdos particulares que puedan alcanzarse con cada empleador.

Se trata de los trabajadores encuadrados en la categoría Asistencia y Cuidado de Personas, que comprende las tareas de acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, niñas, adolescentes, personas enfermas, con discapacidad y adultos mayores.

En junio entró en vigencia una nueva actualización salarial como parte del acuerdo firmado para el sector, que contempla incrementos escalonados entre abril y julio y modifica los salarios mínimos para todas las categorías de casas particulares.

Cuánto cobran las niñeras en junio

Cuánto cobra una niñera o cuidador por hora en junio

De acuerdo con la escala vigente, los trabajadores de la categoría Asistencia y Cuidado de Personas perciben los siguientes salarios mínimos:

Con retiro

$3.862,18 por hora.

$488.326,19 por mes.

Sin retiro

$4.295,26 por hora.

$541.255,35 por mes.

Estos valores corresponden al salario mínimo legal y pueden incrementarse en función de la antigüedad, horas extras, zona desfavorable o acuerdos particulares entre las partes.

Cuánto gana por día una niñera o cuidador

Tomando como referencia una jornada habitual de ocho horas, los valores diarios mínimos son:

Con retiro

$30.897 por día.

Sin retiro

$34.362 por día.

En caso de trabajar menos horas, el pago debe calcularse proporcionalmente sobre el valor horario establecido para la categoría. La normativa establece que las horas extras deben abonarse con un recargo del 50% sobre el salario habitual cuando se realizan en días comunes. En tanto, el adicional asciende al 100% cuando las tareas se desarrollan después de las 13 horas del sábado, durante los domingos o en días feriados.

Salarios con aumento en junio

Qué pasa con el aguinaldo

Durante junio también corresponde el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. El Ministerio de Capital Humano recuerda que no existe un mínimo de horas trabajadas para generar el derecho al cobro del aguinaldo y que, cuando finaliza una relación laboral, el trabajador debe percibir la parte proporcional correspondiente.

Las niñeras y cuidadores que trabajen en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones, perciben un adicional por zona desfavorable. Este plus equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría, elevando significativamente los ingresos de quienes prestan tareas en esas jurisdicciones.

Cómo sigue el aumento del personal doméstico

El acuerdo salarial vigente contempla una nueva actualización en julio de 2026. Con ese incremento, el salario mínimo para la categoría Asistencia y Cuidado de Personas pasará a:

Con retiro

$3.996,45 por hora.

$505.302,76 por mes.

Sin retiro

$4.435,86 por hora.

$558.972,92 por mes.

De esta manera, los trabajadores dedicados al cuidado de niños y adultos mayores tendrán una mejora acumulada del 6,5% entre abril y julio, según lo acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.