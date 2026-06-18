Mundial 2026: un histórico jugador no fue al nacimiento de su hija para ir a la Copa del Mundo

Mientras miles de futbolistas sueñan con disputar una Copa del Mundo, pocos imaginan el costo personal que puede implicar llegar a ella. A sus 35 años, Kim Seung-gyu, uno de los referentes de Corea del Sur, reveló que se perdió el nacimiento de su primera hija para mantenerse concentrado con su selección en la previa del Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya dejó historias inolvidables incluso antes de entrar en su etapa decisiva. Una de ellas tiene como protagonista a Seung-gyu, experimentado arquero que disputa su cuarta Copa del Mundo con Corea del Sur, quien tomó una de las decisiones más difíciles de su vida para estar presente en la máxima cita del fútbol, según expresó.

El guardameta confesó que no pudo acompañar a su familia en el nacimiento de su primera hija porque se encontraba concentrado con el seleccionado asiático durante la preparación para la Copa del Mundo. La noticia generó una fuerte repercusión en Corea del Sur y también entre los aficionados de otros países.

Lejos de mostrarse arrepentido, Kim explicó que comprendía perfectamente la magnitud de representar a su país en un torneo de semejante relevancia. Sin embargo, reconoció que emocionalmente fue uno de los momentos más complejos que debió afrontar en toda su carrera.

El propio Kim destacó que jamás habría podido tomar semejante decisión sin el apoyo incondicional de su entorno familiar. Lejos de cuestionarlo, sus seres queridos entendieron la importancia que tenía para él disputar una nueva Copa del Mundo y acompañaron el proceso pese al dolor que implicaba la distancia.

Por eso, cada partido en el Mundial 2026 tiene para el arquero un significado especial. No se trata solamente de defender el arco de Corea del Sur, sino también de honrar el sacrificio compartido con su familia para cumplir uno de los últimos grandes sueños de su carrera.

Una carrera marcada por la superación

La presencia de Kim Seung-gyu en el Mundial 2026 adquiere todavía más valor cuando se repasa el camino que recorrió para llegar hasta aquí. En los últimos años sufrió dos graves lesiones de rodilla que pusieron en riesgo su continuidad profesional. Durante ese período atravesó momentos de incertidumbre e incluso admitió haber considerado seriamente la posibilidad del retiro.

Sin embargo, logró recuperarse física y mentalmente. Su regreso al máximo nivel llegó de la mano del FC Tokyo, donde volvió a sumar minutos de manera regular y recuperó la confianza que lo había convertido en uno de los mejores arqueros asiáticos de la última década.

Ese proceso de reconstrucción le permitió volver a ganarse un lugar en la selección y transformarse nuevamente en una pieza fundamental para el entrenador.

Un referente histórico de Corea del Sur

Además de su experiencia, Kim aporta liderazgo dentro y fuera del campo de juego. Junto a Son Heung-min, capitán y máxima figura del seleccionado, es el único integrante del plantel que alcanzó las cuatro participaciones en Copas del Mundo. Un registro que lo ubica entre los futbolistas más importantes de la historia reciente de Corea del Sur.

Su voz tiene peso dentro del vestuario y es considerada una referencia para los jugadores más jóvenes, muchos de los cuales disputan por primera vez un Mundial.

La combinación entre experiencia y resiliencia convirtió al arquero en uno de los símbolos de una generación que busca volver a colocar al fútbol surcoreano entre los protagonistas del escenario internacional.

El comienzo de Corea del Sur en el Mundial 2026

El seleccionado asiático inició su participación en el Mundial 2026 con una importante victoria por 2 a 1 frente a República Checa en la primera jornada del Grupo A.

El triunfo le permitió comenzar con confianza una competencia que presenta grandes desafíos y que podría marcar el cierre internacional de varios referentes históricos del plantel. Ahora, Corea del Sur afrontará un compromiso determinante frente a México, un rival directo en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El partido contra México que puede definir su futuro

El encuentro ante el conjunto mexicano aparece como una verdadera final anticipada para los asiáticos. Una victoria dejaría a Corea del Sur muy cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda, mientras que una derrota podría complicar considerablemente sus aspiraciones.

Para Kim Seung-gyu, además, será una oportunidad especial. Después de haber dejado de lado uno de los momentos más importantes de su vida personal para representar a su país, buscará demostrar dentro de la cancha que todo el esfuerzo realizado valió la pena.

Porque detrás de cada futbolista que disputa un Mundial existen historias invisibles. Y la del arquero surcoreano es una de las más conmovedoras de esta Copa del Mundo.