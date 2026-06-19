La madre de Villarruel acusó al Gobierno por corrupción y dijo que la economía no arranca

Diana Destefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, lanzó este viernes fuertes críticas contra el Gobierno nacional y apuntó especialmente contra Javier y Karina Milei. También confirmó que su hija participará este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario, pese a que no fue invitada por el Presidente.

“Mi hija me dijo que gobierna Karina Milei”, aseguró Destefani, en una confesión acerca de la consideración de Victoria Villarruel hacia el rol de Javier Milei y de su hermana. Además, al referirse a la secretaria general de la Presidencia, sostuvo que “Karina Milei parece poco pulcra”.

La madre de la Vicepresidenta también apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien acusó directamente en medio de los escándalos por presunta corrupción y la causa por enriquecimiento ilícito: “Adorni es corrupto”, sentenció en ese sentido en declaraciones a Radio 10.

La declaración se sumó a una serie de cuestionamientos más amplios sobre el funcionamiento interno del Gobierno y el vínculo entre el Presidente y Villarruel. En ese sentido, Destefani sostuvo que la situación del país “está adormecida, no arranca”, y vinculó ese diagnóstico con la falta de entendimiento dentro de la fórmula presidencial.

Al ser consultada sobre qué le diría a Milei respecto de su relación con la Vicepresidenta, respondió: “Le diría que ella lo luce, que si se llevaran bien, le iría mejor al país”. La madre de Villarruel también habló sobre el trato del Presidente hacia su hija y consideró “absurdo” que exista una animosidad hacia la Vicepresidenta. “Me parece absurdo que la odie, tiene que comportarse, es el presidente de la Nación. Tiene una vicepresidenta de lujo”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Destefani se refirió al respaldo internacional que, según ella, recibe el Gobierno. “La propaganda tiene muchos apoyos extranjeros y ellos están muy interesados en que Milei siga. Israel, Inglaterra quieren que siga”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en la previa del acto por el Día de la Bandera en Rosario, al que Villarruel fue invitada por el gobernador de Santa Fe. Según señaló Destefani, “el gobernador (Maximiliano) Pullaro la invitó personalmente” a participar de la ceremonia.

La ironía de Villarruel contra Adorni por el pendrive con bitcoins

La semana pasada, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia por sus declaraciones juradas.

El episodio más reciente se produjo a través de un posteo en Instagram, donde Villarruel compartió un meme con la imagen de Silvio Soldán y la frase “¿Y si esta semana te toca a vos?”, en alusión a las inversiones en criptomonedas que Adorni declaró como parte de su patrimonio.

La publicación se suma a una serie de cuestionamientos que la presidenta del Senado viene realizando contra el ministro, especialmente desde que se conocieron los detalles de sus bienes. Días atrás, Villarruel había ironizado en redes sociales con un saludo de cumpleaños a un usuario, deseándole “una cascada de éxitos y un pendrive mágico”, en clara referencia a las polémicas explicaciones de Adorni sobre su fortuna.

La vicepresidenta no se limitó a las ironías: también calificó como “una vergüenza” las explicaciones del jefe de Gabinete, poniendo en duda la veracidad de sus dichos sobre las ganancias obtenidas en criptomonedas. Según Adorni, gran parte de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, con un capital inicial de 200 mil dólares que habría generado unos 300 mil adicionales.