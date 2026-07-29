Francia y España luchan por contener los incendios mientras las temperaturas vuelven a dispararse

FOTO DE ARCHIVO. Vista aérea de vehículos de emergencia cerca de un incendio en Lège-Cap-Ferret, en el departamento de Gironda, durante el agravamiento de la sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia

Las temperaturas empezarán a subir de nuevo el miércoles en Francia y España, lo que supondrá la cuarta ola de calor del verano y aumentará la amenaza de los incendios, que han obligado a realizar evacuaciones a gran ‌escala, han arrasado bosques y han causado la ‌muerte de flora y fauna silvestres.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indicó que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 40 grados centígrados el miércoles en al menos seis comunidades autónomas, en alerta naranja, el segundo nivel más alto.

En Francia, se esperaba que las temperaturas en el suroeste, azotado por incendios devastadores, subieran desde los 33 °C del martes hasta un máximo de 42 °C, según Météo-France, y los vientos secos del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde probablemente avivarían las llamas.

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Los bomberos franceses mantuvieron bajo control durante la noche un gran incendio al oeste de Burdeos, pero las autoridades advirtieron de que aún estaba lejos de haber terminado.

"En estos ​momentos, la situación es estable, pero el ⁠incendio aún no está bajo control", declaró a la prensa el comandante de bomberos Matthieu Jomain. "Por supuesto, hoy seguimos en alerta, ‌teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas previstas, con un nuevo aumento de las temperaturas y vientos más ⁠fuertes por la tarde".

CIERVOS CALCINADOS EN UN BOSQUE DE ESPAÑA

Europa, el continente que ⁠se calienta más rápidamente del mundo, ha sufrido este año olas de calor sin precedentes, ya que el cambio climático provocado por el ser humano está agravando el calor y las sequías, lo que permite que los incendios se propaguen más rápidamente.

Las olas de calor, ⁠cada vez más frecuentes e intensas, están provocando miles de muertes en exceso y alterando cada vez más la ​vida cotidiana, desde la congestión del tráfico por carretera y ferroviario hasta las dificultades en la ‌navegación fluvial.

Para poner de relieve la devastación que el incendio ‌ha causado en el campo y en la fauna silvestre, las imágenes tomadas por un dron de Reuters en El ⁠Tiemblo, en la provincia española de Ávila, cerca de Madrid, mostraban cadáveres carbonizados de ciervos en un bosque reducido a cenizas.

Una vecina de Madrid que se identificó como Cintia se quedó horrorizada ante la escena de El Tiemblo, un lugar que ha visitado a menudo.

"Nosotros somos amantes de esto, de la fauna, de todo lo que nos rodea. Subíamos comida a los animales porque son de aquí, son ​del territorio", dijo. "Y mira ‌dónde están a día de hoy".

LOS VECINOS INTENTAN PROTEGER SUS HOGARES

El impacto en los bosques ha sido generalizado. El incendio en la región de las Landas, al oeste de Burdeos, un popular destino turístico, ha devastado 42.000 hectáreas de pinos en su mayor parte.

Las autoridades han evacuado a unas 220.000 personas, entre turistas y residentes, ya que el fuego amenazaba la península de Cap Ferret, en la costa atlántica, a la que solo se puede acceder por ⁠una carretera. Cientos de personas partieron en transbordadores fletados con ese solo propósito.

Varias empresas situadas en las afueras de la histórica ciudad de Burdeos cerraron sus instalaciones de forma preventiva, puesto que las llamas se acercaron hasta a 15 kilómetros del área metropolitana.

En Lanton, también en la zona suroeste de Francia devastada por los incendios, voluntarios que transportaban cubos de agua han intentado ayudar a proteger su pueblo.

"Es duro, de verdad, muy duro, porque no disponemos de muchos recursos. Intentamos ayudar a la gente como podemos, con lo poco que tenemos", dijo el martes el pastelero local Jonathan Ségalas-Talous, de 29 años.

"Llevamos años viviendo aquí y queremos quedarnos. Por eso hacemos todo lo que podemos; utilizamos cualquier medio que tengamos ‌para ayudar. Ayudamos."

A partir del jueves, parece probable que los niveles de peligro en el suroeste de Francia disminuyan gracias a algunas tormentas eléctricas, a la bajada de las temperaturas y al aumento de la humedad, según ha informado Météo-France.

EL INCENDIO EN CASTELLÓN ARDE POR QUINTO DÍA

En España, las autoridades indicaron que la situación había mejorado en las provincias centrales de Ávila y Madrid, pero el incendio en el este de Castellón seguía fuera de control tras haber arrasado más de 10.000 hectáreas, ya que las condiciones meteorológicas provocaron varios rebrotes.

Unos 10.000 residentes ‌evacuados seguían sin poder regresar a sus hogares en Castellón. El perímetro del incendio se estima actualmente en 75,5 kilómetros, según informaron las autoridades regionales al entrar el incendio en su quinto día el miércoles.

Por su parte, los servicios de emergencia de Madrid informaron en la red social X ‌de que el incendio en la ⁠Comunidad de Madrid no se había extendido durante la noche. Los equipos de extinción seguían intentando consolidar el perímetro del incendio y apagar los focos restantes para evitar que se reavivara, añadieron.

Los evacuados de 15 localidades ​de Madrid y Ávila estaban empezando a regresar a sus hogares, según declaró el martes por la noche el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

(Reporte adicional de Leonardo Benassatto en La Vilavella, Yves Herman y Janis Laizans en Burdeos, David Latona y Emma Pinedo en Madrid, Inti Landauro, Kate Abnett y Sudip Kar-Gupta en Bruselas; redacción de Ingrid Melander; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)