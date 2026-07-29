Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 29 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos para este miércoles 29 de julio, en el marco del calendario general del mes. Los jubilados, pensionados y titulares de AUH deben revisar si les corresponde cobro hoy según la terminación de su DNI. La pregunta "cuándo cobro" encuentra respuesta en la segmentación oficial que distribuye los haberes por prestación y último dígito del documento.

Hoy se acreditan los haberes de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, así como la Prestación por Desempleo del Plan 1, ambos para DNI terminados en 8 y 9. No hay pagos programados para AUH, PUAM, SUAF ni Pensiones No Contributivas en esta jornada, ya que esos grupos cerraron su cronograma en días anteriores.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Este miércoles cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. El haber mínimo de julio es de $411.989 y quienes superan ese monto reciben un bono proporcional hasta completar $481.989. Quienes ya alcanzan o superan ese último valor no perciben bono extra.

Jubilación máxima: $2.772.298

Aumento por movilidad del mes: 2,15%

Prestación por Desempleo (Plan 1)

También cobran hoy los titulares del seguro de desempleo con DNI terminados en 8 y 9. El monto mínimo es de $186.200 y el máximo de $372.400, según el promedio de los últimos seis salarios. El pago incluye la actualización por movilidad de julio.