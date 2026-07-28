Angelina Jolie y otras figuras hacen un llamado a favor de la Convención de la ONU para los refugiados

FOTO DE ARCHIVO: La enviada especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Angelina Jolie, habla con personas dentro de un campamento administrado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Maicao, Colombia

​Las actrices Angelina Jolie y Cate Blanchett, así como la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, figuraban entre las personalidades públicas que el martes ‌hicieron un llamado para que ‌se respeten las garantías de protección de los refugiados, mientras Naciones Unidas denunciaban la creciente presión sobre los sistemas de asilo.

Las garantías jurídicas para los refugiados están consagradas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, redactada tras la Segunda Guerra Mundial, que provocó el desplazamiento de decenas de millones de personas.

Sin embargo, aunque la mayoría de la población sigue ​apoyando el principio del refugio ⁠seguro, muchos países están endureciendo los controles fronterizos en un contexto ‌de desplazamientos a nivel mundial que rozan niveles récord, a medida ⁠que proliferan los conflictos.

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La agencia de la ⁠ONU para los refugiados emitió una declaración de apoyo a la convención, titulada "La promesa", firmada por decenas de famosos, deportistas, líderes empresariales y líderes religiosos.

El alto ⁠comisionado Barham Salih, expresidente iraquí y refugiado, dijo que la Convención ​había salvado millones de vidas.

"Hace setenta y cinco años, ‌el mundo se comprometió a proteger a ‌las personas obligadas a huir. Nuestra responsabilidad ahora es mantener vivo ese ⁠compromiso, para todas las generaciones venideras", dijo antes de una reunión sobre la protección de los refugiados que se celebrará el martes en la sede de la ONU en Ginebra.

Entre los firmantes se encontraban los actores Ben ​Stiller, Michelle Yeoh, ‌Cynthia Erivo y Riz Ahmed, junto con la primera mujer presidenta de un país africano y premio nobel de la paz, Ellen Johnson Sirleaf, y la estrella del baloncesto Wenyen Gabriel.

Para agravar aún más los retos a los que se enfrentan los refugiados, Estados ⁠Unidos —anteriormente el principal donante de la agencia de la ONU para los refugiados, que supervisa la aplicación de la convención— se ha planteado recientemente romper sus vínculos con la organización, informó Reuters.

La Convención y su Protocolo de 1967 han sido ratificados por 149 Estados, lo que los convierte en uno de los marcos jurídicos internacionales que cuentan con mayor apoyo.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos están preocupadas por ‌las crecientes restricciones al asilo, como los planes de la Unión Europea de crear centros de detención en el extranjero y las restricciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la admisión de refugiados.

"Estamos asistiendo a una auténtica serie de esfuerzos por parte de los Estados para emplear tácticas con la intención ‌de eludir las obligaciones derivadas de la Convención", afirmó Michael Bochenek, asesor jurídico principal de Human Rights Watch.

Estas medidas más estrictas llegan en un momento de presión financiera ‌para la agencia de ⁠la ONU para los refugiados, cuya financiación disponible se redujo aproximadamente un 30% en 2025 debido a los recortes de ​los donantes, informó Reuters. La agencia ha despedido a miles de trabajadores y ha anunciado nuevos recortes para este año.

Con información de Reuters