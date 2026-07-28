ANMAT habilitó la venta libre de diez grupos de medicamentos: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este martes un cambio significativo en la regulación de productos farmacéuticos y autorizó la venta libre de diez grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta. Se trata de fármacos para afecciones comunes como alergias, mareos, trastornos digestivos o problemas leves de la piel y los ojos.

A través de la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que diez grupos de medicamentos que hasta ahora requerían receta médica podrán adquirirse bajo la modalidad de venta libre. En primer lugar, la medida alcanza a todas las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan los principios activos detallados en la normativa. Esto incluye diversas concentraciones y formas de administración, lo que amplía el acceso de los pacientes a tratamientos habituales. De este modo, la disposición busca facilitar el acceso a medicamentos de uso frecuente, especialmente aquellos vinculados a afecciones comunes como alergias, mareos, trastornos digestivos o problemas leves de la piel y los ojos.

Asimismo, la ANMAT explicó que la decisión se tomó tras evaluar la seguridad de estos productos. Según el organismo, se verificó que las especialidades medicinales hayan sido comercializadas bajo receta durante al menos cinco años sin reportes de eventos adversos graves que alteren el balance riesgo-beneficio.

Detalles de la autorización de ANMAT

Por otra parte, la resolución también establece que en el caso de la ivermectina, por ejemplo, la autorización de venta libre se restringe exclusivamente a la loción tópica en concentración de 0,5%, quedando excluidas las presentaciones orales como comprimidos.

ANMAT habilitó la venta libre de diez grupos de medicamentos: cuáles son

De igual manera, se destacó que la venta libre no implica ausencia de responsabilidad. Los laboratorios deberán continuar informando sobre la seguridad de los productos y los profesionales de la salud seguirán siendo referentes clave para orientar a los pacientes en su uso adecuado.

En paralelo, el organismo recordó que los consumidores pueden reportar efectos adversos a través de los canales oficiales, lo que permite mantener actualizado el perfil de seguridad de cada medicamento.

Finalmente, la ANMAT reiteró que la medida no implica un relajamiento de los controles, sino una adecuación a la evidencia disponible. El organismo insistió en que la seguridad de los pacientes continúa siendo el eje central de su política regulatoria.

Grupos de medicamentos habilitados por ANMAT

- Trimebutina maleato: 100 mg, comprimidos o cápsulas orales.

- Levocetirizina diclorhidrato: 5 mg y 5 mg/ml, comprimidos, cápsulas o solución oral.

- Fexofenadina clorhidrato: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, comprimidos, cápsulas o solución oral.

- Dimenhidrinato: 50 mg, comprimidos o cápsulas orales.

- Nafazolina y feniramina: solución oftálmica estéril (0,025% nafazolina y 0,3% feniramina).

- Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en 0,1% y 0,2%.

- Carboximetilcisteína: 5%, jarabe o solución oral.

- Cloruro de aluminio hexahidratado: 20%, loción tópica.

- Carbonato de calcio, árnica y nitrato de plata: asociación en polvo oral o tópica.

- Ivermectina: exclusivamente 0,5% en loción tópica.