La Concacaf dice estar "profundamente preocupada" por el plan de inversión privada de la FIFA

6 de julio de 2025; Houston, Texas, EEUU; El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani (izquierda), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asisten al partido entre México y Estados Unidos durante la final de la Copa Oro 2025

La ​Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dijo el miércoles que no había sido ‌informada de la propuesta ‌de la FIFA de vender participaciones de capital a inversores externos y que estaba "profundamente preocupada" por la falta de debido proceso.

La FIFA dijo el martes que planea crear una filial de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa Mundial y sus ​otros eventos, y ⁠que ofrecerá participaciones de hasta el 20% en ‌ella a inversores externos.

Según el plan, la ⁠FIFA crearía "FIFA Forward Enterprise" para ⁠supervisar las operaciones comerciales y de eventos.

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La FIFA, que este año celebró un Mundial de 48 equipos en ⁠Estados Unidos, Canadá y México, el mayor en ​la historia del torneo, conservaría el ‌control de la empresa, pero ‌ofrecería participaciones minoritarias en ella a inversores privados ⁠para recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

"Concacaf sólo tuvo conocimiento de este asunto a través de informaciones de prensa y, posteriormente, mediante un comunicado de ​prensa. Estamos ‌profundamente preocupados por la falta de debido proceso", dijo en un comunicado.

"Compartimos la decepción de muchos dentro de nuestra región y del fútbol por el hecho de que este ⁠nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier debate con los órganos de gobernanza y las partes interesadas pertinentes. Como dirigentes del fútbol, somos los custodios del juego".

"Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y cada federación miembro tienen la responsabilidad ‌de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por la buena gobernanza, procesos sólidos y una administración responsable a largo plazo".

La FIFA no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La iniciativa de la FIFA también provocó una respuesta furiosa por parte de ‌la UEFA, ⁠que acusó al organismo rector del fútbol mundial de poner a la venta el "alma" ​de este deporte.

Con información de Reuters