Milei se lleva a Rosario a un Adorni acorralado y se cruzará con Villarruel

Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a verse las caras este sábado, en el acto por el Día de la Bandera que se realizará en la Ciudad de Rosario. La Vicepresidenta confirmó su visita, pese a que desde la Casa Rosada ratificaron que asistirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldado por el Presidente pero rechazado, entre otros, por la titular del Senado.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", publicó Villarruel a través de su cuenta de X, en respuesta a una usuaria de la red social.

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Según ratificaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape, Adorni se hará presente en el acto que, según acotaron fuentes cercanas a la Vice, está organizado por la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.

El presidente y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mostrarán como una señal de respaldo al jefe de Gabinete que no pudo justificar parte de su incremento patrimonial y, en esas marchas y contramarchas, se contradijo con lo que declaró ante el Congreso. Al ministro coordinador lo esperan pedidos de interpelación de Diputados y del Senado.

Voces que tienen trato con la Vicepresidenta ratificaron a este medio que irá a Rosario. En abril, en una misa en homenaje al fallecido Papa Francisco, la titular del Senado optó por bajarse de la convocatoria, para evitar que la ubiquen cerca de Adorni.

"Habló bastante al respecto de ese personaje ya", dijo una fuente cercana a ella, que no quiso ampliar sobre qué piensa Villarruel sobre el cuestionado jefe de Gabinete. "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", había dicho el mes pasado a una usuaria de X que le había preguntado si le creía a Adorni.

En 2025, Villarruel había asistido a la celebración en el Monumento a la Bandera, donde se mostró con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Milei, en esa fecha, hizo un acto en el Campo Argentino de Polo de Palermo.

Pero el tradicional acto del Día de la Bandera será el reencuentro de los distanciados presidente y vice. La última vez que se cruzaron fue el inicio de sesiones del Congreso en marzo. Hubo saludo de Milei a Villarruel y empujón de esta a Karina Milei en la entrada al Congreso. Para el Tedeum por el 25 de Mayo, la titular del Senado no fue invitada.