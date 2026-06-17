El Senado votará la moción de censura a Adorni la semana que viene

Manuel Adorni esquivó el Congreso, pero por una semana. En la reunión de labor parlamentaria del Senado, los jefes de bloque acordaron posponer la sesión prevista para mañana, pero se hará la semana que viene. En esa jornada, se tratará la moción de censura al jefe de Gabinete.

"Llegamos un acuerdo entre todos los bloques de sesionar el jueves próximo y el primer orden del día de la sesión de ese día serán los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete", informó el jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling.

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Si se aprueba la interpelación, el jefe de Gabinete tiene que asistir en los siete días hábiles. El mismo día, Adorni anunció que irá al Senado a dar su informe de gestión. Según explicaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA) "si lo interpelan, no hay tal informe".

La oposición necesita 37 votos para la moción de censura del ministro coordinador. De ahí, pasa a Diputados que tendrá que juntar de nuevo mayoría simple: en este caso, 127 voluntades. Nunca fue removido un jefe de gabinete.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, informó: "Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo. Acá somos minoría, no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas"

Nota en desarollo