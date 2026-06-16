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Sin votos ni manos para salvar a Adorni, La Libertad Avanza busca bajar la sesión del Senado

El oficialismo no quiere abrir el recinto de la Cámara Alta para que no avance la moción de censura del peronismo contra el jefe de Gabinete. Además, está justo para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

16 de junio, 2026 | 16.10

La Libertad Avanza (LLA) busca bajar la sesión prevista para este jueves en el Senado de la Nación para bloquear el intento del interbloque Popular de avanzar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para este miércoles está prevista la reunión de labor parlamentaria, en la que se terminaría de definir.

"Vamos a tratar de suspenderla", señalaron a El Destape fuentes de la bancada oficialista. Originalmente, el oficialismo quería abrir el recinto el jueves para darle sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Sin embargo, la defensa al jefe de Gabinete y sus inconsistencias a la hora de declarar su patrimonio sólo es impulsada por los senadores que responden al presidente Javier Milei.

La moción de censura, presentada el viernes por el peronismo, necesitaría dos tercios para ser tratado en la sesión, por no estar en la orden del día. Sin embargo, explicaron fuentes del interbloque Populares a este medio: "También se cumple una semana y puede interpretarse para la semana que viene cumplido formalmente".

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y un par de materias de letras

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