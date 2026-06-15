El Congreso le picó el boleto a Adorni: las dos opciones que le dejan

No habrá modo mundial que salve a La Libertad Avanza (LLA). Las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las que reconoció, por un lado, dinero no blanqueado, y por otro, sus contradicciones ante el Congreso lo pusieron en jaque. Tanto en el Senado como en Diputados, la oposición motorizó pedidos para citar al cuestionado funcionario. Los bloques que ejercen de habituales aliados de la Casa Rosada exigen, de mínima, que el presidente Javier Milei despida a su ministro coordinador.

El miércoles, el Senado tendrá una reunión de labor parlamentaria, previa a la sesión que el oficialismo planificaba para el jueves. El tema para tratar en el recinto sería la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la que el oficialismo cedería a algunos pedidos de los aliados respecto a la venta de tierras a extranjeros.

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Sin embargo, ese tema quedó en un estado intrascendente, ya que el interbloque Popular (Justicialista, Frente Cívico por Santiago y Convicción Federal) presentó un proyecto de resolución para que Adorni se presente dentro de los siete días de aprobada esta, en una sesión especial para tratar una moción de censura.

El interbloque Popular argumentó que su pedido se funda en lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional y "en virtud de la gravedad de los hechos recientemente conocidos como “las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”, señalaron.

La figura del jefe de Gabinete fue creada en la reforma Constitucional de 1994 como fusible ante una crisis que dañe al Presidente. Desde esa fecha, el Congreso nunca removió a un ministro coordinador. Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, prefieren inmolarse por el funcionario que está para ser eyectado.

Si el peronismo logra los acuerdos para que se trate el tema en la sesión del jueves, el oficialismo está en una situación compleja, ya que los aliados podrían proveer los votos para pedir la interpelación. "Las declaraciones del jefe de Gabinete revisten una gravedad ética incompatible con el deber de ejemplaridad que exige el ejercicio de una de las más altas funciones del Estado", informaron a través de un comunicado los bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Más precisa fue la senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo, representante del peronismo que gobierna la provincia de Córdoba."Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno Nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más", lanzó a través de X.

"Me parece que el Presidente debería pedirle que dé un paso al costado para reencauzar la gestión", acotó en declaraciones a Radio Mitre el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling. De mínima, los aliados le piden a Milei que tome cartas en el asunto.

Si el peronismo cola en la orden del día del miércoles en pedido de sesión para la interpelación, necesitan 37 para aprobarlo. Al interbloque Popular le faltan once."Si los opositores aliados, que están tan indignados apoyan, debería salir", especularon desde el entorno de un senador de LLA ante la consulta de El Destape.

Adorni esbozó un intento de tomar la iniciativa la semana pasada y anunció que iría a dar su informe de gestión en julio. El sábado, versiones periodísticas acotaron que sería el 2. La vicepresidenta VIctoria Villarruel le exigió por escrito que se presente y expondrá el tema en la reunión de labor parlamentaria.

La jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, no parece estar interesada en defender al dirigente que fue acobijado por Karina Milei. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética", sentenció la ex ministra de seguridad en declaraciones a Clarín.

La presión sobre Adorni la había retomado esta semana la oposición en Diputados. Entre Unión por la Patria, Provincias Unidas, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los Trabajadores habían elevado al titular de la Cámara, Martín Menem, un pedido de sesión para el miércoles 23 con el objetivo de tratar dos pedidos de interpelaciones a Adorni y cuatro pedidos de informe.

El primer pedido de interpelación había sido presentado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, que había juntado las firmas de otros de sus compañeros de bancada. El segundo fue de Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

Al desmarque de la UCR y el PRO, se suman los del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Aunque, el diputado Oscar Zago aclaró que darán quórum, no fue conciso sobre si acompañaría una destitución del jefe de Gabinete: "Se tiene que ir solo, no hay que removerlo. El tema Adorni está terminado".

Qué pasará esta semana en el Congreso

Mientras el Congreso planifica la interpelación a Adorni, las comisiones en ambas Cámaras continuarán con sus labores. En Diputados se debatirán tres proyectos que en LLA planificaban para una posible sesión prevista para el 24 de junio.

El miércoles a las 12, se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia para tratar la autorización de pagos a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y un grupo de acreedores Encabezado por Attestor Value Master Fund. Este proyecto, con media sanción del Senado, habilitaría a que el Estado Argentino abone una suma total de U$S 171 millones. Expondrán el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.

Ese mismo día, a las 15 se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para retomar el debate del denominado "super RIGI". Luego, a las 17 se congregarán las de Asuntos Constitucionales y Legislación General para continuar el análisis del Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido como "ley de Lobby"

En el Senado, por su parte, el miércoles a las 15 se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir el proyecto de ley de Hojarasca, que ya tiene media sanción de Diputados. Luego, a las 15 30 se congregan las de Minería Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para debatir cinco proyectos sobre biocombustibles.