La oposición quiere una sesión para interpelar a Adorni

Un sector de la oposición en la Cámara de Diputados pedirá una sesión para tratar una moción de censura para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro coordinador presentó su Declaración Jurada, pero sus recientes declaraciones televisivas contradijeron dichos anteriores y declaraciones ante el Congreso, respecto a sus presuntas irregularidades patrimoniales.

"Estamos firmando ya", adelantaron a El Destape fuentes de la Cámara Baja, que confirmaron que en estas horas se elevará al titular de Diputados, Martín Menem, el pedido de sesión para el martes 23 de junio. Si bien están recolectando otros proyectos para sostener el quórum de las fuerzas enfrentadas a La Libertad Avanza.

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El principal texto a tratar es un proyecto de resolución para promover una moción de censura al jefe de Gabinete, en los términos del artículo 101 de la Constitución. El pedido fue firmado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, con el respaldo de sus compañeros de bloque Esteban Paulón, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Martín Lousteau.

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