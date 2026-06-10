LLA no tendrá sesión este miércoles para tratar la venta de tierras a extranjeros

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) del Senado no consiguió voluntades para realizar una sesión este miércoles, en la que el oficialismo pretendía tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según trascendió, el oficialismo logró consenso para abrir el recinto el 18 de junio para el tratamiento de texto que facilita la venta de tierras a extranjeros y desalojos.

El cónclave se realizó en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. La intención del oficialismo era avanzar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene como autor intelectual al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según trascendió, participaron del encuentro la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.

Según comentaban en la semana desde el oficialismo y un bloque aliado, los socios de la Casa Rosada tenían reparos en los puntos en los que se habilitaba la venta de tierras a extranjeros. En el cónclave, las partes habrían llegado a un entendimiento y el proyecto podría tener modificaciones.

Entre las alternativas que se barajan, se encuentra la de que el Congreso sea defina cuando haya un Estado o empresa asociada a un gobierno que quiera comprar tierras. En el resto de los casos, el que define es el gobernador. Sin embargo, cada provincia deberá aprobar su propia ley de tierras. Finalmente, se especificó que cada territorio subnacional tendrá jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites

Fuentes de LLA en diálogo con El Destape especularon que la sesión se podría posponer para la semana que viene y que podría incluir alguno de los pliegos que tienen dictamen de la comisión de Acuerdos del Senado. Hoy el oficialismo avanzó con mas designaciones, entre ellas las de Víctor Pesino, que pidió extender su período como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. El camarista fue duramente cuestionado por el peronismo, ya que rechazó las cautelares contra la reforma laboral.