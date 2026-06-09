El peronismo del Senado cruzó a uno de los jueces que respaldó la reforma laboral

La comisión de Acuerdos del Senado realizó este martes una nueva audiencia pública para dictaminar siete pliegos judiciales. En esta reunión, el peronismo cuestionó al camarista Víctor Pesino, uno de los que falló a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Además, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, calificó de "inválido" todo el encuentro, ya que al interbloque Popular le restaron lugares en el grupo parlamentario.

Pesino expuso ante la audiencia en aras de prolongar su mandato como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería estar jubilado. El pliego recibió impugnaciones de la CGT, UOM, Unión de Empleados de la Justicia, y del abogado Pablo Llopart.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El camarista fue uno de los que falló a favor del gobierno de Milei, en el que revocó un amparo que suspendía 82 artículos de la reforma laboral, que había quedado en parte sin efecto por una cautelar del juez Raúl Ojeda. Sobre esa decisión, Pesino sostuvo que "esta discusión zanjada, porque la justicia contenciosa administrativa federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado y, tengo entendido que todavía ni siquiera llegó a la Cámara Federal",

El senador justicialista Mariano Recalde le señaló que "al día siguiente, el Ejecutivo remitió el pliego para que esté su acuerdo, por lo que le preguntó a "qué atribuye que el Ejecutivo haya elegido esa oportunidad para enviar el pliego a este Senado". Pesino respondió "No fue el día siguiente, porque ya venía todo marchando desde antes, así que solo fue coincidencias de fechas" y acotó: "No hubo ningún negociado ni ninguna cosa rara"

Recalde avanzó y le preguntó si "alguna vez recibió dinero por recibir una sentencia" y si estaba al tanto que a él y a su colega María Dora González "se los apoda Bonnie y Clyde". Ambas preguntas fueron desmentidas por el camaristas. El peronista retrucó, consultándole si cree que existe "una industria del juicio".

"No voy a decir lo que creo porque no corresponde que le diga 'creo tal cosa'. Los juicios existen porque hay conflictos y estos se generan porque hay normas que habilitaban reclamar indemnizaciones u otro tipo de rubros que podían ser objeto de cobro por parte de los trabajadores. Es un derecho que puedan reclamar. De ahí, a que haya una industria del juicio, hay un largo trecho", respondió el funcionario judicial.

A la defensa de Pesino salió la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich, que aseguró que el camarista estaba recibiendo "acoso" por parte del peronismo. "Actuó como se tiene que actuar, evaluando y merituado la importancia de un Congreso de la Nación"

En otro tramo de la reunión, Mayans denunció que “no es lo válido” lo ocurrido hoy en la comisión de Acuerdos, ya que insistió en que el oficialismo le restó lugares al interbloque peronista en relación a la cantidad de integrantes que tiene. El formoseño expresó la “disconformidad por la falta de consideración que se tuvo con nuestra bancada” y acusó a LLA de incurrir en insistió en marcar que lo hecho por el oficialismo parlamentario, tanto en la conformación de las comisiones de la Cámara Alta como en la en forma de administrar el tratamiento de los pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos, es violatorio del Reglamento del Senado y de la Constitución Nacional.

La comisión de Acuerdos, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto, trató los pliegos de Pesino y de Leopoldo Jorge Rago Gallo, candidato a juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan; María Claudia Jueguen, para la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal; Marina Edith Pisacco, postulada para la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Diego Javier Tula, propuesto para la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, para la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.