La reforma electoral hiberna en el Senado, pero se ponen plazos entre LLA y aliados

La Libertad Avanza (LLA) sigue sin poder progresar en el Senado con el proyecto de reforma electoral, ya que no logra convencer a los aliados. Mientras tanto, estos comenzaron a presionar para avanzar, aunque sea, en algunos cambios sobre el sistema de votación. El oficialismo y sus socios planifican un período de tiempo para llevar a adelante las negociaciones de un proyecto, que la Casa Rosada no quiere cambiar.

"Lo único que tiene mayoría, hoy por hoy, es quedarnos como estamos", se lamentó una fuente de la bancada libertaria. El proyecto de reforma electoral enviado por la Casa Rosada se congeló por la falta de acuerdos con los socios del gobierno mileísta, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los bloques provinciales.

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Con matices, los aliados coinciden en rechazar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Algunos realizaron propuestas alternativas para marcarle al oficialismo por dónde ir. El proyecto que había presentado el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, proponía que los que no tienen competencia interna sean eximidos de las primarias y que sí las realicen los espacios que las necesiten. Además, planteó que se establezca un umbral del 10% del padrón para que se lleven adelante.

Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, manifestó su desagrado con la obligatoriedad de las PASO pero tampoco se mostró a favor de la implementación del botón de "boleta única", que -según él- favorece al oficialismo nacional. Finalmente, está el PRO, que tiene su proyecto propio de Ficha Limpia.

En la encuentro legislativo del jueves último, el titular del bloque amarillo, Martín Goerling, realizó un pedido de preferencia para que la Ficha Limpia made in PRO, se trate con dictamen en la próxima sesión. "Es una demanda de la sociedad, que está esperando que este Senado dé sanción para que los corruptos nunca puedan administrar bienes del Estado", completó el legislador por Misiones.

En mayo, Goerling había anunciado un acuerdo para el tratamiento en comisiones del proyecto, cosa que todavía no sucedió. "La reforma no se mueve", explicaron fuentes del bloque macrista, justificando el pedido del misionero en el recinto.

Desde el PRO observan que no hay una intención del oficialismo de tratar por separado iniciativas que hacen al proyecto oficialista (por ejemplo, eliminación de las Primarias y Ficha Limpia). Una voz que ocupa una banca libertaria se quejó: "Todos piden la modificación de las PASO, pero ninguno acompaña la eliminación". Versiones periodísticas afirman que quien se niega a partir el proyecto es, nada más y nada menos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Otra fuente de la bancada de LLA destacó que "hay puntos de acuerdo" entre el oficialismo y sus aliados, como reducir los gastos que implican las elecciones al Estado, pero que "el tema clave es cómo se eligen los candidatos". Las PASO son un ordenador necesario para dirimir internas. Las necesitan los ex Juntos por el Cambio, pero también el peronismo.

Según reportaron, hay un grupo de WhatsApp de 44 senadores: los de La Libertad Avanza y toda la oposición, salvo los bloques peronistas. Allí, se puso un período de tiempo para extender las negociaciones. "Nos pusimos un plazo de dos meses", afirmaron.

Ahora, el Congreso estará en modo avión por el Mundial y luego el receso invernal -de modo informal-, en la últimas semanas de julio. Si bien la actividad parlamentaria puede tener un reinicio, hay quienes ven esta fecha como el inicio de la campaña hacia las elecciones 2027.