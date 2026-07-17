Atlante regresa a primera división del fútbol mexicano con derrota ante Necaxa

Atlante, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, sufrió el jueves una derrota ‌de 2-1 ante ‌Necaxa en el partido que marcó su regreso a la primera división después de 12 años de ausencia.

Los "Potros de Hierro" anunciaron en abril su regreso al máximo circuito, tomando el lugar que dejó Mazatlán, después de que el presidente del Atlante, Emilio Escalante, adquirió el ​certificado de afiliación.

En ⁠el partido que abrió el telón del torneo ‌Apertura, disputado en el estadio Victoria, Necaxa ⁠tuvo la primera llegada de ⁠peligro a los 20 minutos con un disparo cruzado del colombiano Juan Pablo Torres que salió muy cerca del ⁠poste derecho tras un desvío del portero Óscar ​Jiménez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La primera parte del encuentro fue ‌muy cerrada y con pocas ‌opciones de gol.

Fue en el inicio del segundo tiempo ⁠cuando Atlante se puso en ventaja por conducto de Eugenio Pizzuto, quien metió el balón pegado al poste izquierdo con un remate de zurda dentro ​del área ‌tras recibir un pase de Luis Ángel Calzadilla a los 48 minutos.

El equipo visitante continuó dominando el encuentro, pero sin reflejarlo en el marcador.

Necaxa empató a los 80 minutos con un ⁠penal que anotó el delantero argentino Julián Carranza con un colocado disparo raso que entró junto al poste derecho.

El árbitro marcó la pena máxima después de que el centrocampista Leonardo Mejía jaló a Carranza dentro del área.

El delantero argentino estuvo cerca de anotar su doblete a los 87 ‌minutos con un potente zurdazo dentro del área que atajó Jiménez.

El equipo local dio la vuelta al marcador y sacó el triunfo en tiempo de compensación con un remate de Miguel Pedroza en el área chica tras ‌controlar un pase de cabeza de Carranza a los 93 minutos.

Más tarde se jugará el partido entre Tijuana y Tigres ‌UANL.

El viernes, el ⁠campeón Cruz Azul visitará al Atlético de San Luis, León enfrentará al Atlas y ​Bravos de Ciudad Juárez jugará ante Puebla.

La primera jornada se completará el sábado con los partidos entre Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.

Con información de Reuters