Axel cumplió su sueño junto al Chaqueño Palavecino y emocionó con un inesperado deseo: "Ojalá..."

Axel y el Chaqueño Palavecino cantaron juntos en el Movistar Arena.

El encuentro entre Axel y el Chaqueño Palavecino dejó uno de los momentos más emotivos de los últimos días en la música argentina. Los artistas compartieron escenario por primera vez en el Movistar Arena, donde interpretaron juntos la tradicional Zamba del pañuelo, una experiencia que ambos decidieron inmortalizar en sus redes sociales con mensajes de admiración mutua.

La publicación fue realizada inicialmente por el Chaqueño Palavecino, quien compartió imágenes de aquella noche y recordó lo especial que resultó ese momento para él. "Hoy les comparto un momento muy especial de esa noche: la primera vez que me tocó compartir el escenario con el querido Axel. ¡Qué gusto y qué lujo nos dimos, hermano! Nos cantamos esta hermosa 'Zamba del pañuelo' bien sentida, como manda la tradición", escribió el referente del folklore. .

La publicación no tardó en recibir la respuesta del propio Axel, quien confesó que compartir escenario con el cantante salteño era un anhelo que llevaba mucho tiempo esperando. "Hay encuentros que uno sueña durante muchos años... y cuando finalmente suceden, superan cualquier expectativa", escribió el intérprete de Amo en los comentarios del posteo.

El cantante también agradeció la generosidad del Chaqueño Palavecino y destacó la huella que dejó en la música argentina. "Compartir por primera vez un escenario con vos, querido Chaqueño Palavecino, en un lugar tan emblemático como el Movistar Arena fue uno de esos momentos que guardaré para siempre en el corazón", expresó.

En su mensaje, Axel elogió especialmente la humildad del artista y el modo en que logró transmitir la esencia del folklore a distintas generaciones. "Gracias por tu generosidad, por tu humildad y por llevar la esencia más profunda de nuestro folklore con esa voz inconfundible que emociona a generaciones enteras", escribió.

Axel compartió su deseo y hay ilusión en el folklore: "Ojalá..."

El músico también definió la interpretación compartida como "un verdadero honor" y cerró su mensaje con un deseo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Ojalá la música nos vuelva a encontrar muy pronto. Mientras tanto, me quedo con este recuerdo que ya forma parte de mi historia".