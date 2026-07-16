Altos cargos chinos y norcoreanos se reúnen en Pionyang, según la KCNA

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC), Wang Huning, observa durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

Wang Huning, ​el cuarto cargo más importante de China, mantuvo conversaciones en Pionyang con un alto cargo del Partido de los Trabajadores de Corea del ‌Norte, informó el jueves la agencia ‌estatal de noticias Korean Central News Agency (KCNA).

La reunión es la última de una serie de contactos de alto nivel entre Pekín y Pionyang tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte en junio —la primera en siete años— y refleja los esfuerzos de China por reforzar su influencia sobre su aliado tradicional, en un contexto de estrechamiento de los lazos de Corea del ​Norte con Rusia.

La delegación ⁠china encabezada por Wang llegó a Pionyang el miércoles, por invitación de ‌Corea del Norte, y se reunió con Jo Yong Won, un ⁠alto cargo del Partido de los Trabajadores, ⁠según la KCNA.

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En la reunión, Wang reafirmó "la voluntad del partido y del Gobierno chinos" de aplicar el acuerdo alcanzado entre Xi y el líder norcoreano Kim Jong-un ⁠durante la visita de Xi a Pionyang el mes pasado, según la ​KCNA.

Xi y Kim acordaron ampliar la cooperación en los ‌ámbitos político, económico y cultural, así como ‌la comunicación estratégica mediante visitas de altos cargos, informó la KCNA en ⁠su momento.

Kim también comunicó a Xi que apoyaría plenamente el "principio de una sola China", que, según Pekín, significa que ambas orillas del estrecho de Taiwán son un mismo país.

Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de Pekín ​y afirma que ‌solo su pueblo puede decidir el futuro de la isla.

En su reunión, Wang también se refirió al 65.º aniversario de las relaciones de amistad entre ambos países, mientras que Jo comunicó a Wang que Corea del Norte busca desarrollar la comunicación estratégica y la cooperación ⁠táctica con Pekín, según la KCNA.

Los dos responsables debatieron formas de mejorar el bienestar público y de profundizar la cooperación mutua en los ámbitos empresarial y cultural, así como entre los partidos gobernantes de ambos países, según la KCNA, sin dar más detalles.

A principios de este mes, el primer ministro norcoreano, Pak Thae Song, se reunió con Xi en Pekín durante su visita con motivo de un acto que conmemoraba el ‌65.º aniversario del tratado de amistad entre ambos países vecinos.

Xi instó a los dos aliados a mantener la "determinación estratégica" en un entorno mundial inestable y a acelerar la aplicación de los acuerdos alcanzados con Kim.

El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado el 11 de julio de 1961, sigue siendo el único pacto de ‌defensa mutua vigente de China.

Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl, dijo que la intensa actividad de intercambios de alto nivel reflejaba los intereses comunes ‌en el fortalecimiento de ⁠los lazos entre ambos países vecinos.

"Corea del Norte quiere asegurarse el amplio respaldo económico y geopolítico de China, mientras que China ​busca mantener su influencia en la península de Corea y evitar perder la iniciativa en los asuntos del noreste de Asia", dijo.

Con información de Reuters