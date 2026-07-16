El argentino volverá a correr este fin de semana.

Sin acción en la Fórmula 1 el pasado fin de semana, Franco Colapinto participó del Festival de la Velocidad de Goodwood, donde este domingo hizo una exhibición a bordo del Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine. De hecho, el pilarense fue el último representante del equipo galo en hacer presencia en el prestigioso evento, en el que también mantuvo varias charlas e incluso tuvo un breve encuentro con Jackie Stewart.

Ahora bien, durante su estadía en la residencia ubicada en Sussex, el piloto argentino participó del fan fest, donde varios fanáticos fueron a mostrarle su apoyo, tal como había sucedido en abril en el barrio porteño de Palermo, aunque con menos gente. “Gracias por venir. No hay tantos como cuando hice la exhibición en Buenos Aires, pero es una locura”, comenzó Franco al tomar el micrófono encima del escenario.

Después de eso y de manifestar su felicidad por haber participado del festival y tenido la oportunidad de ver tantos modelos de autos y haber pasado por la emblemática colina, al piloto de Alpine le preguntaron sobre su presente en la máxima categoría. Justamente, Franco viene de puntuar tras terminar en el noveno lugar en el GP de Gran Bretaña, aunque en desventaja con los Racing Bulls, que se pusieron a solo un punto de la escudería francesa.

Ante este panorama en la lucha por el liderato de la zona media de la tabla, Colapinto no dudó en señalar el punto débil del equipo de Enstone, aunque advirtió que ya están trabajando para solucionarlo. “Estamos trabajando muy duro para maximizar la potencia del motor e intentar mejorar los problemas que tenemos, sobre todo ante Racing Bulls, que se está aproximando”, lanzó el argentino ante la consulta de su entrevistadora.

Otro aspecto que el pilarense no dejó escapar es la unión dentro de Alpine, un tema que se había discutido por su desencuentro con Pierre Gasly tras la largada en el Circuito de Silverstone. “Nosotros en Alpine estamos muy fuertes juntos para estar en los puntos y hacerlo cerca de la fábrica es lo que queríamos. Fue una buena semana, aunque difícil”, cerró Franco, que espera por el Gran Premio de Bélgica que se disputará este fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Colapinto está decimotercero con 18 puntos.

¿Cuándo se daría la renovación de Colapinto?

Tras un 2025 de absoluta sequía, Franco atraviesa un notable 2026 en la Fórmula 1, donde suma 18 puntos y se ubica en el decimotercer lugar de la tabla después de nueve fechas disputadas. Como resultado de esto, se espera que la renovación del argentino en Alpine se anuncie durante el receso del verano europeo, que comenzará después del GP de Hungría, programado para el próximo 26 de julio, y que se extenderá hasta el 21 de agosto con el inicio del GP de Países Bajos.