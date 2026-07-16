Quiso un recuerdo: la locura de Ruggeri después del triunfo de Argentina contra Inglaterra

Ruggeri volvió hacer una de sus locuras.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó festejos en la cancha. También generó un momento de lo más particular en la mesa de análisis de ESPN, donde Oscar Ruggeri protagonizó una escena que sacó carcajadas a todo el panel.

Apenas terminó el 2-1 ante Inglaterra, Mariano Closs, Gustavo López, el "Pollo" Vignolo, Diego Latorre, Carlos Tevez y el propio Ruggeri se reunieron para repasar los puntos más salientes del encuentro que metió a la Selección en la final ante España. El clima, como era de esperar, fue de euforia total tras la remontada conseguida en los minutos finales.

Todos los periodistas frente a la cámara menos Ruggeri.

La insólita decisión de Ruggeri

En medio del debate, Oscar Ruggeri se levantó y se ausentó por unos instantes. Lejos de perderse de la transmisión, las cámaras lo captaron de fondo, agachado sobre el campo de juego, agarrando pasto del estadio como recuerdo de la histórica clasificación.

Cuando el ex defensor volvió a su lugar en el panel, sus compañeros no pudieron contener la risa al verlo con su souvenir improvisado. Entre bromas, varios de ellos le pidieron que compartiera un poco del botín, en una escena que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

Un símbolo con historia

El gesto de Ruggeri no es casual: se trata de uno de los campeones del mundo en México 1986, el último Mundial en el que Argentina había eliminado a Inglaterra antes de esta noche. Para el "Cabezón", la victoria de este miércoles tuvo un condimento especial, ya que la Selección volvió a repetir la hazaña de aquella época dorada, incluso utilizando la misma camiseta azul oscuro que se usó en el 86.

Con la clasificación asegurada, Argentina se prepara ahora para la gran final del domingo 19 de julio ante España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca del bicampeonato mundial. Los españoles son los grandes candidatos a quedarse con el título y todo se verá en cuatro días.