Conmoción en la música por el anuncio de Axel sobre su hija de 12 años: "El dolor que hoy siento".

Axel está atravesando un complejo momento personal tras la separación de su esposa Delfina Lauría, madre de sus hijos, tanto que en las últimas horas publicó una inquietante historia dedicada a una de sus hijas, de 12 años. "Cuando el amor es verdadero, es más fuerte que todo", sostuvo el cantante en un comunicado que llevó preocupación a sus fans.

A través de sus historias de Instagram, Axel dejó en claro que las cosas no están nada bien en su divorcio y que la relación con su hija Aurelia estaría atravesando un momento crítico. "Ni la distancia, ni el tiempo, ni las tormentas más oscuras, ni nada podrá quebrar lo que siento por vos Auri. Porque el amor real no se doblega ante los obstáculos, no se desvanece con el miedo ni se apaga con las dudas. Te amo en los días de sol y en las noches más frías. Te amo en los momentos de alegría y en aquellos en los que todo parece derrumbarse", escribió el cantante sobre la relación con su hija Aurelia.

El comunicado de Axel sobre la relación con su hija Aurelia, de 12 años.

La publicación de Axel, la foto de su hija con la cara tapada, siguió: "Te amo cuando me elegís y cuando no lo hacés, te amo más aún. Y lo seguiré haciendo, porque mi amor por vos hijita, lo llevo tatuado en el alma. El mundo podrá cambiar, el presente podrá ser diferente a lo que habíamos imaginado, el destino podrá jugar con nuestras vidas, pero mientras haya un latido en mi pecho, siempre estaré aquí, amándote con la misma intensidad con la que lo hago desde el día que naciste, aquel 26 de febrero del 2013".

Por último, el cantante de populares baladas románticas cerró: "Porque cuando el amor es verdadero, es más fuerte que todo, más resistente que el dolor que hoy siento y más eterno que el tiempo". Por el momento, nadie del entorno de Axel habló sobre las declaraciones del artista, quien en el pasado fue criticado por episodios de acoso que contribuyeron a la tirantez de su matrimonio.

¿Por qué se separó Axel de su esposa?

En enero del 2024, Axel confirmó públicamente su separación de Delfina Lauría a través de un emotivo posteo en Instagram. En su mensaje, el cantante expresó que, tras 16 años de relación, ambos decidieron emprender caminos separados. Destacó el respeto y el cariño que compartieron durante su tiempo juntos, así como el amor hacia sus cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio.

Axel mencionó que, aunque la decisión fue difícil, fue tomada después de una profunda reflexión y de terapia tanto individual como de pareja. “Nuestros corazones estarán unidos toda la vida por nuestros hermosos hijos, que siempre serán nuestra prioridad”, aseguró. Esta declaración subrayó el deseo de mantener un vínculo respetuoso y amoroso por el bienestar de sus hijos.

En una reciente entrevista con Socios del Espectáculo, Axel abordó su situación sentimental actual. El cantante reveló que, a pesar de haber sido siempre una persona enamoradiza, se ha acostumbrado a estar solo y está en un momento complicado de su vida. “Hoy estoy en una circunstancia de la vida que no es fácil traspasar”, confesó. Este comentario refleja el proceso de adaptación y autoevaluación que Axel está atravesando tras la separación.