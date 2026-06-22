El universo del folklore argentino fue testigo de un cruce histórico que sacudió las estructuras de la música popular. En una noche cargada de mística en el barrio porteño de Villa Crespo, Oscar Esperanza "El Chaqueño" Palavecino y Abel Pintos compartieron escenario por primera vez en sus carreras, generando una verdadera revolución entre sus seguidores.

Las imágenes capturaron el instante exacto en que ambos artistas unieron sus voces en el imponente escenario del Movistar Arena para interpretar "Que me olvides tú", una colaboración de alto voltaje emocional que, tras desatar la euforia del público en vivo, ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto con su registro audiovisual oficial. La colaboración se dio en el festejo por las cuatro décadas de carrera del salteño, un concierto histórico realizado hace dos años.

El encuentro significó un hito largamente esperado por la comunidad folklórica, ya que ambos cantores representan dos de las vertientes más convocantes, exitosas y masivas del cancionero nacional. La química y el respeto mutuo quedaron de manifiesto no solo sobre las tablas del estadio, sino también en las sentidas palabras que el cantor salteño le dedicó a su colega a través de sus redes sociales.

“El destino y la música tenían guardado este encuentro. Por primera vez tuve el honor de compartir escenario con un gran artista como lo es Abel Pintos. Momentos de esos que quedan grabados en el alma y en el canto. Ya salió 'Que me olvides tú', un pedacito de lo que vivimos en esa noche inolvidable. ¡Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos cantarlo! Vayan a verlo completo en mi canal de YouTube. ¡No se lo pierdan!”, expresó con emoción el Chaqueño Palavecino en su cuenta de Instagram.

"Por primera vez tuve el honor de compartir escenario con un gran artista como lo es Abel Pintos", describió el Chaqueño Palavecino.

La lista de estrenos del Chaqueño en YouTube

Pese a que solo han transcurrido dos años de aquella noche, el músico confesó que, al encontrarse con el archivo fotográfico, la emoción volvió a flor de piel como si el tiempo no hubiera pasado. La celebración de aquellas cuatro décadas de música fue un despliegue de talento y amistad sobre el escenario, contando con invitados como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel.

23 de junio: La de Rojitas con Nocheros y Jorge Rojas

30 de junio: Balderrama con Luciano Pereyra

7 de julio: Salteñita de los Valles con Soledad Pastorutti

14 de julio: Zamba del pañuelo con Axel

21 de julio: La Serenateña con Los Nocheros

28 de julio: Luna Vallista con Jorge Rojas

4 de agosto: Puerto Libre con Luciano Pereyra

11 de agosto: Juicio de Amor con Los Nocheros

18 de agosto: El Teorema con Axel

25 de agosto: Vidala para mi Sombra con Abel Pintos

1 de septiembre: Chacarera del Olvido con Jorge Rojas

8 de septiembre: Carnaval de La Rioja con Los Nocheros, Axel y Jorge Rojas

"Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos", escribió el Chaqueño en el pie de foto donde anunció la lista de videos a estrenar, dejando en claro que el valor de ese aniversario residió en la compañía y el reconocimiento mutuo entre colegas.