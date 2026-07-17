Murió de un infarto mientras dormía: conmoción en la música por el fallecimiento de famoso cantante

Conmoción por la sorpresiva muerte de un importante cantante.

El cantante, animador y conductor dominicano Raúl Grisanty falleció a los 74 años, según se confirmó durante la transmisión del programa "El Show del Mediodía". La noticia generó conmoción en el ambiente musical de República Dominicana, donde el artista era una figura reconocida desde hacía más de cinco décadas.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Raúl Grisanty?

Un familiar del artista, Leonardo Grisanty, confirmó telefónicamente el fallecimiento durante el ciclo televisivo: "Sí, lo encontraron sin vida en la Torre Arpel 6". El deceso se produjo la mañana de este martes en la residencia del músico, ubicada en el ensanche Piantini, en Santo Domingo.

Raúl Grisanty falleció a los 74 años.

Según reportó el medio Listín Diario, con base en información de sus propios familiares, se presume que Grisanty habría sufrido un infarto mientras dormía. Sin embargo, la causa oficial de muerte todavía no fue confirmada de manera formal: ese proceso quedó en manos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que deberá establecer el diagnóstico definitivo. Mientras tanto, sus seres queridos aguardan que la dependencia complete los trámites legales correspondientes.

El músico había atravesado, el año anterior, un accidente cerebrovascular que lo obligó a someterse a tratamiento médico y a un proceso de recuperación. Según indicó el medio Diario Libre, sus restos serán velados en una ceremonia privada, cuyos detalles aún no fueron confirmados públicamente. Hasta el momento, su hijo Raulito Grisanty no realizó declaraciones propias, aunque sí compartió una publicación que replicaba la noticia de su fallecimiento.

¿Quién era Raúl Grisanty?

Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Manzanillo, provincia de Monte Cristi, Grisanty fue intérprete de bachata, productor, animador y conductor de televisión, con una trayectoria de más de cinco décadas en la música y los medios dominicanos. Apodado "El Galán de la Canción", su carrera despegó a principios de los años 70 tras su participación en el Tercer Festival de la Canción Dominicana.

Además de consolidarse como una voz reconocida en géneros como la bachata y la balada, Grisanty se destacó como conductor y productor de televisión, al frente de programas emblemáticos como "Caribe Show" y "Así es Raúl Grisanty". Fue padre de cuatro hijos, entre ellos Raulito Grisanty, quien continúa el legado familiar como actor y presentador.