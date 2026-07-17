"No puedo obligar a nadie a seguir”: sorpresa por la separación de estos importantes influencers

Sorpresiva separación en el streaming.

El mundo del streaming argentino está atravesando una separación que sorprendió a miles de seguidores: Mernuel anunció el final de Mernosketti, el trío que integraba junto a Moski y Bauleti, tras la decisión de este último de dejar el proyecto.

El anuncio en vivo de Mernuel

Según relató el propio Mernuel en un stream, Moski les había comunicado a él y a Bauleti, previo a viajar al Mundial 2026, que no iba a continuar trabajando junto a ellos. Aclaró, sin embargo, que los tres seguirán conviviendo, aunque cada uno tomará su camino en lo profesional.

"Moski nos contó a mí y a Bauleti que no quería seguir con el streaming, o sea, que no quería seguir streameando", aseguró Mernuel, visiblemente afectado. "Me cuesta hablar de esto, pero nos dijo eso. Sinceramente me impactó mucho porque no me lo esperaba, pero no voy a obligar ni forzar a nadie a hacer nada que no quiera", agregó.

Una decisión conversada entre los tres

El streamer explicó que los tres se reunieron para hablar sobre la decisión de Moski, vinculada a proyectos personales por fuera del stream. "Cada uno está con lo que cada uno quiere hacer y me parece bien. A mí me encanta hacer esto y entiendo que no hay gente que lo disfruta tanto como yo. Así que decidimos que cada uno va a tomar su camino", sostuvo.

Mernuel también se refirió a las críticas que empezó a recibir en redes tras la noticia: "A mí me pone mal leer que dicen 'sin Moski ni Bauleti no sos nada', pero lo voy a intentar", afirmó, dejando en claro que continuará al frente de su contenido.

Mernuel, Moski y Bauleti no seguirán haciendo streaming juntos.

¿Por qué se separaron Los mernosketi?

Ya en soledad, más adelante en el mismo stream, Mernuel buscó despejar rumores sobre un conflicto de fondo entre los tres. "No crean que pasó algo en general. Moski tiene proyectos por fuera del stream, empresariales o del tipo que lo motivan más, y elige eso por sobre el stream. Es solo eso", cerró.

La noticia generó un fuerte impacto entre los seguidores de Mernosketti, uno de los tríos más seguidos del streaming argentino en los últimos años, que ahora deberá reinventarse con sus integrantes trabajando por separado.