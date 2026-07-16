Regiones rusas informan de muertos y heridos tras otra noche de ataques ucranianos

FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de personas caminando por una calle de Yaroslavl, Rusia

​Las autoridades de al menos tres regiones rusas han informado de muertos y heridos a causa ‌de los ataques con ‌drones y cohetes ucranianos perpetrados durante la noche, mientras continúa la campaña de Kiev contra las infraestructuras energéticas rusas.

En la región de Yaroslavl, situada a 250 kilómetros al este de Moscú y donde se encuentra una refinería de petróleo que ha sido objeto de ​repetidos ataques, el ⁠gobernador Mijaíl Yevrayev dijo que un hombre había ‌fallecido y otros cuatro habían resultado heridos.

Dijo ⁠que 19 drones fueron derribados ⁠sobre la región, pero no especificó cuáles habían sido los objetivos.

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En la región del río Volga, en Saratov, medios ⁠de comunicación rusos citaron a las autoridades ​locales, que afirmaron que hubo víctimas ‌tras un ataque con drones ‌contra la ciudad de Engels, donde se encuentra una ⁠base aérea que ha sido objeto de repetidos ataques ucranianos en los últimos años.

En el extremo occidental de Rusia, el gobernador de la región de ​Briansk, fronteriza ‌con Ucrania, dijo que una adolescente de 15 años y su abuela habían fallecido en un ataque con cohetes contra la localidad de Suzemka, en el que también resultó herida ⁠una tercera persona.

Rusia ha sufrido una grave escasez de combustible en sus 11 husos horarios durante las últimas semanas, a medida que los ataques con drones de largo alcance ucranianos han alcanzado sus refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas.

Ucrania afirma que su objetivo es limitar los ‌ingresos petroleros que financian la guerra que Rusia lleva cuatro años librando contra su vecino, en la que miles de ucranianos han perdido la vida en ataques rusos lejos de la línea del frente, en todo el ‌sureste de Ucrania. Ambas partes niegan que sus ataques estén dirigidos contra la población civil.

Las autoridades ucranianas afirmaron que misiles ‌balísticos rusos ⁠impactaron al menos en dos distritos de la capital ucraniana, Kiev, en la madrugada del ​jueves, provocando incendios y causando la muerte de dos personas.

Con información de Reuters