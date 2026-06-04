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Bullrich se abstuvo pero impulsó la votación: se aprobó el pliego de Michelli y otros 73 pliegos

El peronismo facilitó los dos tercios para que entren los nuevos pliegos y luego, en la votación, rechazó dos y acompañó al resto. Tras un cuarto intermedio, se acordó la incorporación al temario de la sesión de la Cámara Alta la designación de la jueza, que el Gobierno había querido bajar.

04 de junio, 2026 | 16.20

El Senado aprobó este jueves 74 pliegos judiciales, incluido el de la jueza María Verónica Micheli para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. El gobierno de Javier Milei había impulsado el retiro del pliego, pero la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se diferenció de la orden oficialista. Eso sí, cuando tocó votar, se abstuvo.

Tras un cuarto intermedio, se acordó la incorporación al temario de la designación de la magistrada, ya que el peronismo facilitó los dos tercios para su ingreso. El interbloque peronista había puesto el grito en el cielo por la incorporación en la sesión de 23 pliegos nuevos, cuando en la reunión de labor parlamentaria del miércoles se habían pactado que iban a ser cincuenta. Tras una hora de cuarto intermedio, se acordó la votación de 74 designaciones de jueces, camaristas y defensores, incluyendo el de Michelli. Y luego, sólo rechazó dos. 

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Por 44 votos a favor, se sancionó el pliego de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. 18 senadores votaron en contra y dos se abstuvieron, una fue Bullrich y otra Silvana Schneider de LLA, que responde al gobernador radical del Chaco, Leandro Zdero. La jefa de la bancada oficialista alegó una "objeción de conciencia".

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y un par de materias de letras

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