La hora en Nueva York: cuál es la diferencia horaria con Argentina y a qué hora es la final del Mundial

Actualmente, la diferencia horaria entre Nueva York (y Nueva Jersey) y la Argentina es de solo una hora.

Con la expectativa total por la gran final del Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección Argentina y España, millones de hinchas se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora juega la Scaloneta? El partido más esperado del año se disputará este domingo en el MetLife Stadium (oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford), por lo que conocer el huso horario exacto de la costa este de los Estados Unidos es clave para armar la previa sin sorpresas.

Actualmente, la diferencia horaria entre Nueva York (y Nueva Jersey) y la Argentina es de solo una hora. Como la final del mundo está programada para comenzar a las 16:00 horas de Argentina, en la sede del partido el reloj marcará las 15:00 hora local (Eastern Daylight Time).

A continuación, te explicamos detalladamente cómo funciona la diferencia horaria con esa región de Estados Unidos y por qué cambia según la época del año.

¿A qué hora juega Argentina vs. España la final del Mundial?

Para que agendes y prepares la pantalla este domingo, el esquema de horarios según tu ubicación queda de la siguiente manera:

Hora en Argentina: 16:00 horas

Hora en Nueva York / Nueva Jersey (sede de la final): 15:00 horas

El epicentro del fútbol mundial será el imponente MetLife Stadium. Aunque geográficamente se encuentra en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, la FIFA y los organismos de transporte lo denominan bajo el área metropolitana de Nueva York, por lo que comparten exactamente el mismo huso horario.

¿Cuál es la diferencia actual y por qué cambia según el calendario?

A diferencia de nuestro país, donde la hora oficial se mantiene fija durante todo el año bajo el huso GMT-3, en la costa este de los Estados Unidos rige el cambio de horario estacional (verano e invierno).

Durante el horario de verano (marzo a noviembre): Al estar en pleno verano en el hemisferio norte, Nueva York adelanta sus relojes y se encuentra solo 1 hora por detrás de Argentina (EDT - Eastern Daylight Time / UTC-4). Es el huso que rige actualmente para la final de este fin de semana.

Durante el horario de invierno (noviembre a marzo): Cuando ellos pasan al invierno, retrasan el reloj y la brecha se estira: Nueva York queda 2 horas por detrás de Argentina (EST - Eastern Standard Time / UTC-5).

¿Por qué cambia la hora allá? El sistema implementado en Estados Unidos tiene como objetivo principal aprovechar mejor la luz solar durante los meses de verano para generar un ahorro energético. En la Argentina, si bien se implementaron cambios de horario en el pasado, la práctica se suspendió y todo el territorio permanece de manera ininterrumpida en el huso UTC-3.