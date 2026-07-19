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Agradecimiento total: los sentidos mensajes de los famosos para la Selección Argentina tras la final de Mundial 2026

Figuras de todo el espectáculo argentino agradecieron el esfuerzo a la Albiceleste, a pesar de la derrota ante España.

19 de julio, 2026 | 20.48

La Selección Argentina perdió ante España 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo y, si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni no logró convertirse en bicampeón, los argentinos igualmente salieron a agradecerles a los jugadores de la Albiceleste. Entre ellos, famosos y figuras destacadas del país también se sumaron a las palabras emotivas y de reconocimiento.

La reacción de los famosos en redes sociales:

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