Agradecimiento total: los sentidos mensajes de los famosos para la Selección Argentina tras la final de Mundial 2026

Argentina perdió la final: así le agredecieron los famosos a la Selección Argentina en redes sociales

La Selección Argentina perdió ante España 1 a 0 en la final de la Copa del Mundo y, si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni no logró convertirse en bicampeón, los argentinos igualmente salieron a agradecerles a los jugadores de la Albiceleste. Entre ellos, famosos y figuras destacadas del país también se sumaron a las palabras emotivas y de reconocimiento.

La reacción de los famosos en redes sociales: