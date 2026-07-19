Por qué no juega de titular Lautaro Martínez en la Selección Argentina vs. España, tras el gol a Inglaterra

Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez será suplente en la Selección Argentina frente a España, por la final del Mundial 2026. El delantero de Inter de Milán no estará desde el arranque en busca del título, ya que Lionel Messi y Julián Álvarez conformarán otra vez la dupla ofensiva elegida por el entrenador Lionel Scaloni para el arranque del encuentro en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El director técnico considera que el equipo necesita a la "Araña" de movida por la intensidad a la hora de presionar la salida de los rivales, el despliegue para retroceder, el sacrificio para tratar de recuperar la pelota y hasta esa función de casi un volante por la izquierda que no la puede cumplir el "Toro". El ex River es incansable para ese trabajo personal que se traduce en lo colectivo, y además el ex Racing viene brillando cuando entra "fresco" en los segundos tiempos. Con un esquema de 4-4-2 innegociable, entonces "paga" el bahiense de 28 años, que es el segundo máximo anotador de este ciclo detrás del capitán.

La posible formación de la Selección Argentina contra España, por la final del Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El gol a Inglaterra en la semifinal no le alcanzó a Lautaro Martínez.

La emoción de Lautaro Martínez tras el gol a Inglaterra: "Mi vieja"

El héroe en la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, contó una vez finalizado el partido sus sensaciones después de haber convertido un tanto histórico para eliminar a Inglaterra. Visiblemente emocionado, el 'Toro' le agradeció a su familia y reveló que había soñado con convertir ese gol: "Lo soñé, te lo juro que se lo dije a Alexis y a Facu Medina en el banco que iba a entrar".

El delantero del Inter de Milán expresó toda su emoción tras el encuentro, en el que ingresó en el complemento y sentenció con un gran cabezazo para el 2 a 1 definitivo: "La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol... Cuando me fui a Racing, mi vieja jamás dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol o un campeonato", dijo entre lágrimas. Ahora, la 'Albiceleste' enfrentará a España el próximo domingo en el duelo por el título para volver a ser campeón del mundo.

Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos. La transmisión en vivo será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, la TV Pública en vivo en YouTube, Disney+ y Paramount+.