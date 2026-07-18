Pese al ajuste nacional, Formosa apuesta al acceso a la salud pública con tecnología y atención territorial

Mientras el Gobierno nacional avanza con políticas de ajuste, Formosa sostiene una estrategia de inversión en salud pública orientada a garantizar el acceso equitativo a la atención médica. La conectividad digital, la telemedicina y el fortalecimiento de la red sanitaria forman parte de las herramientas que la provincia impulsa para acercar prestaciones a las comunidades, incluso en las zonas más alejadas.

"A pesar de la asfixia presupuestaria y los recortes centralistas, la provincia blinda su sistema apostando, entre varias estrategias, por la conectividad digital y el arraigo de sus comunidades", aseguró a Siempre Formosa, la directora del Hospital Distrital III de Ibarreta, Vivían González. Así destacó que el sistema sanitario provincial funciona gracias a una planificación que prioriza la inversión y la cobertura territorial.

La profesional explicó que la red de conectividad implementada por la provincia permite interconectar digitalmente a los distintos efectores del sistema de salud, lo que posibilita que pacientes del interior reciban asistencia especializada sin necesidad de trasladarse a la capital.

La telemedicina como herramienta para ampliar el acceso

González destacó que el Hospital Distrital III continúa desarrollando el Programa de Reumatología mediante telemedicina, una modalidad que facilita el seguimiento de pacientes, optimiza recursos y reduce los costos y las dificultades que implican los traslados.

"Es un recurso vital para reducir distancias, optimizar recursos, reducir gastos y evitar el desarraigo de nuestras familias", sostuvo González, al remarcar que el objetivo es garantizar el acceso a la salud sin importar el lugar de residencia.

Una red sanitaria con presencia en todo el territorio

La directora destacó el esfuerzo cotidiano del personal de salud en su trabajo. Se puso en valor el compromiso constante del equipo médico y asistencial, además de reconocer su labor fundamental como el pilar sostenedor de la atención en cada centro sanitario de la provincia.

Asimismo, hizo hincapié en el acompañamiento continuo del Ministerio de Desarrollo Humano. Esta articulación permanente, explicó, permite abastecer de insumos esenciales y brindar asistencia técnica especializada a la red de hospitales, lo que asegura la operatividad y la calidad en la prestación de los servicios.

Finalmente, reafirmó la vigencia del modelo sanitario formoseño, el cual sostiene a la prevención, la atención integral y la presencia territorial como sus ejes estratégicos. Esta visión orientada a garantizar el derecho a la salud se mantiene firme y prioritaria, incluso frente a las limitaciones presupuestarias que se imponen a nivel nacional.