Final del Mundial 2026: revelan quién es la celebridad que podría entregar la pelota a los jugadores.

La final del Mundial 2026 será el próximo domingo 19 de julio y ya se rumorea quién es la celebridad que podría entregarles la pelota a los jugadores. Es costumbre que en cada final, aparezcan celebridades internacionales que se encargan de entregar la pelota con la que se jugará el partido.

Esta vez, el nombre de un reconocido actor estadounidense-francés fue el que resonó. En Paren la Mano (Vorterix), se rumoreó de quién se trataría: "¿Quién entra la pelota? ¿Ya sabemos?", se escuchó decir a uno de los integrantes del grupo. Acto seguido, reveló: "¿En serio? ¡Fuertísimo! ¿Se puede decir? Timothée Chalamet".

En los últimos días, el actor había llamado la atención por su aparición en la semifinal entre Francia y España, donde compartió el palco con David Beckham. Las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales y alimentaron los rumores de que podría formar parte de la ceremonia de la final, aunque hasta el momento la FIFA no confirmó oficialmente quién será la celebridad encargada de ingresar la pelota al campo de juego.

Como suele ocurrir en las finales de la Copa del Mundo, la organización prepara una ceremonia de apertura con artistas e invitados internacionales antes del partido decisivo. Además del espectáculo musical, uno de los momentos más esperados es la presentación del balón oficial, el Trionda Final, diseñado especialmente para las últimas instancias del torneo con detalles en dorado que homenajean al trofeo y a las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026.

Quién es Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es uno de los actores más populares de su generación y suele estar presente en los eventos deportivos más importantes. Nació en Nueva York y tiene ascendencia francesa por parte de su padre. Es más conocid por ser el protagonista de Duna y Wonka. En más de una oportunidad manifestó su fanatismo por la selección de Francia y durante este Mundial fue visto en distintos partidos alentando desde las tribunas.

La campaña de Timothée Chalamet para Adidas antes del Mundial 2026

Meses antes del inicio de la Copa del Mundo, Timothée Chalamet fue una de las figuras elegidas por Adidas para protagonizar una de sus campañas globales más importantes. El actor apareció en distintas piezas promocionales de la marca vinculadas al fútbol y a la cultura que rodea al torneo, compartiendo protagonismo con deportistas y otras celebridades internacionales.

La campaña, titulada Backyard Legends, reunió a Lionel Messi, David Beckham, Zinedine Zidane, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Trinity Rodman y Bad Bunny, entre otras figuras, con Chalamet como uno de sus protagonistas. Además de ser una de las caras más reconocidas de Hollywood, Chalamet mantiene una estrecha relación con el deporte y suele asistir a partidos de fútbol, básquet y otros eventos de primer nivel.

El día en que Chalamet sorprendió con una campera de Argentina

Aunque es un reconocido simpatizante de la selección francesa, años atrás Timothée Chalamet llamó la atención de los argentinos al ser fotografiado usando una campera retro de la Selección Argentina inspirada en el modelo utilizado durante el Mundial 2006. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por fanáticos del actor y del fútbol, que destacaron el guiño a una de las camisetas más icónicas del deporte. Desde ese día, cada una de sus apariciones vinculadas al fútbol genera repercusión entre los hinchas argentinos, que siguen de cerca sus movimientos durante el Mundial 2026.