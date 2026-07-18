La policía traslada a un activista indio en ayuno al hospital en contra de su voluntad

Abhijeet Dipke, líder del Cockroach Janta Party (CJP), suejta la mano de Sonam Wangchuk, un reformador educativo indio que se encuentra en huelga de hambre, antes de ser trasladado al hospital en Jantar Mantar, Nueva Delhi (India).

Por YP Rajesh y ​Saurabh Sharma

NUEVA DELHI, 18 jul (Reuters) - Las autoridades de Delhi, la capital de la India, trasladaron el sábado ‌al activista social Sonam ‌Wangchuk al hospital en contra de su voluntad, después de que su estado se agravara en el vigésimo primer día de una huelga de hambre iniciada para exigir la dimisión del ministro federal de Educación.

Wangchuk, de 59 años, llevaba en ayunas desde el 28 de junio en ​solidaridad con el ⁠partido juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), que exige la ‌dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, ⁠por las filtraciones de los exámenes ⁠de mayo que afectaron a millones de estudiantes.

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La campaña de Wangchuk se ha convertido en uno de los pocos ⁠desafíos públicos al Gobierno del primer ministro Narendra Modi, ​lo que le ha sumado apoyos ‌en todo el país y ‌ha amplificado las reivindicaciones del activista gracias a los ⁠millones de visualizaciones y comparticiones en las redes sociales.

Las imágenes de televisión del sábado mostraron a decenas de agentes de seguridad, algunos vestidos de civil, sosteniendo grandes ​sábanas blancas ‌a modo de cortina en un escenario que se había montado para la protesta antes de llevarse a Wangchuk.

Wangchuk había comunicado el viernes a los médicos del Gobierno que no deseaba ser trasladado ⁠a un hospital. Durante la jornada se estuvo negando a recibir tratamiento, según informaron las autoridades hospitalarias.

"En cumplimiento de la orden judicial, y basándonos en su estado de salud y en el consejo médico, el señor Sonam Wangchuk fue trasladado desde aquí a un hospital público adecuado para recibir la ‌intervención médica que tanto necesita", declaró a los periodistas presentes en el lugar el subcomisario de policía Sachin Sharma.

Wangchuk se encuentra débil debido al ayuno prolongado y a la deshidratación, según indicó el hospital público Safdarjung en un comunicado.

"Aunque ‌se recomendó la administración de líquidos por vía intravenosa (...) el paciente ha rechazado todos los líquidos intravenosos, los líquidos de rehidratación ‌oral y cualquier ⁠otro medicamento», señaló. "Se le está realizando un seguimiento continuo y se le está asesorando sobre ​el tratamiento más adecuado para su salud".

(Escrito por Shilpa Jamkhandikar y YP Rajesh; reporte adicional de Shubham Kalia, Aftab Ahmed y Saurabh Sharma; editado en español por Carlos Serrano)