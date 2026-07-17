Ángel Di María confirmó si estará o no en la final del Mundial entre Argentina y España: "Desde ahí"

Di María confirmó si estará o no en la final del Mundial entre Argentina y España

Ángel Di María reapareció a horas de la final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 donde la Selección Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19 de julio a las 16 horas de nuestro país. El "Fideo", héroe de la "Albiceleste" en Qatar 2022 como también en las últimas dos ediciones de la Copa América y la Finalissima contra Italia, confirmó si estará o no presente en el recinto mencionado para dicho partido. Por supuesto, sus declaraciones no pasaron para nada desapercibidas en la previa del encuentro.

Ángel Di María confirmó si estará o no en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

"No fui y no voy a ir, mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa y lo sigo mirando desde ahí, los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día", esbozó el atacante de Rosario Central en diálogo con los medios después de presenciar la obra Rocky con Nico Vázquez como protagonista. Igualmente, no se quedó afuera del análisis futbolístico y aseveró que España tiene un estilo muy parecido al argentino de intentar tener la pelota y manejar. "El que la tenga más va a hacer mejor las cosas", sostuvo.

Por otro lado, Di María le dejó un mensaje a sus excompañeros de cara al partido y se mostró muy contento por el presente antes de una nueva final: "Están felices, contentos. Las cosas están saliendo como esperaban. A mi me pone muy feliz que si es la última de Leo como se dice que haya podido llegar hasta la final es algo increíble como también para Ota (Nicolás Otamendi). Que sea lo que Dios quiera. De las últimas cinco finales se llegó a las cinco así que solamente decirles gracias". A su vez, el "Fideo" opinó del gesto de los jugadores con la bandera sobre Malvinas y añadió: "Era un partido de fútbol pero a la vez para el argentino se mezclaba un poco todo. Lo que hicieron los chicos fue algo muy lindo para todos".

Los números de Ángel Di María con la Selección Argentina

Partidos jugados : 145.

: 145. Goles : 31.

: 31. Asistencias : 32.

: 32. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

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La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese duelo tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.