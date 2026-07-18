A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: fecha, horario y TV en vivo

La Selección Argentina se enfrenta este domingo 17 de julio contra España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo conducido por Lionel Scaloni buscará convertirse en bicampeón y volver a levantar la Copa del Mundo.

Final del Mundial 2026: a qué hora es el partido de Argentina contra España

El partido de Argentina-España se disputará el domingo desde las 16 horas (horario argentino). En caso de que ambos seleccionados se mantengan empatados durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro puede extenderse 30 minutos más de prórroga. Si el marcador se mantiene igual, se pasará a la ronda de penales para dirimir al mejor del mundo.

Se trata de la segunda vez en la historia en que ambas selecciones se enfrentan en una Copa del Mundo, ya que el primer antecedente se remonta a 1966, cuando el combinado nacional se impuso por 2 a 1 en la fase inicial del torneo disputado en Inglaterra.

La Selección buscará convertirse en bicompeona y volver a levantar la Copa del Mundo

Ambos equipo llegan después de una gran actuación a lo largo del torneo mundialista: España tras vencer a Francia en la primera semifinal y Argentina, luego de superar a Inglaterra en la segunda.

Para la Albiceleste, este será el tercer partido por el título en las últimas cuatro ediciones del Mundial, un dato que confirma el nivel de continuidad y jerarquía sostenido por el equipo nacional en la última década.

Cómo ver en vivo la final del Mundial 2026 en Argentina

Los hinchas podrán seguir el minuto a minuto del partido por diferentes medios, desde televisión abierta, cable y hasta diferentes plataformas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país:

Televisión abierta o de cable

DSports

TyC Sports

Telefe

TV Pública

Plataformas

DGO

Flow

Telecentro Play

Paramount+

Disney+ Premium

Si bien depende del dispositivo, las transmisiones por canales abiertos o de aire suelen ser más rápidas que el resto de modalidades. Sin embargo, depende de la velocidad de cada decodificador y/o dispositivo.